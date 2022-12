Digitale terrestre: cosa succederà nei prossimi giorni alla tua TV

Lo scorso 20 dicembre 2022 è iniziato lo spegnimento definitivo degli ultimi canali TV rimasti a trasmettere con codifica Mpeg2. Infatti, da ieri, 21 dicembre 2022, tutti i canali disponibili sul digitale terrestre ora trasmettono solo in Mpeg4.

Questo ha comportato diversi disagi a chi non si è adeguato per tempo, perdendo così la possibilità di continuare a vedere le poche trasmissioni ancora disponibili per i vecchi apparecchi. Perciò se sei tra questi ti consigliamo di acquistare un decoder.

Su Amazon ce ne sono tantissimi, anche in offerta. Collegandone uno al tuo televisore tornerai a vedere la TV meglio di prima e con tutti i canali, anche quelli nuovi, della piattaforma digitale terrestre. In promozione c’è l’ottimo Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 26 euro, invece di 29,90 euro.

Comunque, anche chi ha tutti gli apparecchi di casa compatibili al nuovo digitale terrestre deve prepararsi. Infatti, in questi giorni potrebbe dover affrontare alcuni disagi di ricezione dei canali. In questo articolo ti spiegheremo perché e come risolverli in tempi brevissimi e senza bisogno di tecnici specializzati.

Digitale terrestre: come risolvere i problemi dopo lo spegnimento dei canali SD

Attualmente sulla piattaforma digitale terrestre sono disponibili solo i canali TV in HD. Quelli in qualità SD sono stati spenti il 20 dicembre dai broadcaster per far strada all’accensione del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Tale spegnimento sta creando diversi disagi tra cui la mancata ricezione di alcuni canali che prima si vedevano alla perfezione.

Come puoi risolvere o prevenire questi problemi? Il nostro consiglio è di effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre regolarmente nei prossimi giorni. Avviane già una oggi e poi continua un giorno sì, un giorno no per almeno altre tre volte, così da scongiurare qualsiasi disagio.

In questo modo ti assicurerai gli ultimissimi aggiornamenti ricevendo le frequenze più recenti. I canali saranno perfetti, l’audio senza difetti e tu non perderai i tuoi programmi preferiti salvando il Natale con tutti i film e i cartoni animati dedicati alle serate in famiglia.

