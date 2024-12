Digitale Terrestre: cosa sono i conflitti LCN e come risolverli

Con i recenti aggiornamenti e le innumerevoli modifiche sul digitale terrestre non è strano dover affrontare un problema comune quando si accende la televisione. A volte può capitare di trovare i canali preferiti completamente in disordine. Questo fastidioso problema si chiama “conflitto LCN“.

L’LCN o Logical Channel Numbering è quel sistema che dovrebbe tenere i nostri canali TV in ordine. Ad esempio, digitando 1 sul telecomando dovremmo essere sintonizzati su Rai 1, digitando 5 su Canale 5, digitando 7 su La7 e così via. Questo ordine segue la numerazione dei canali principali ed è definita dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy.

A volte però, questo sistema che dovrebbe facilitarci la vita, può fare i capricci. Perché succedono conflitti LCN sul digitale terrestre? Generalmente sono due le principali cause di questo problema:

zone di confine: vivendo al confine tra due regioni le emittenti di entrambe le zone potrebbero volere lo stesso numero; errori di assegnazione: in certi casi è il Ministero a fare un po’ di confusione e assegnare lo stesso numero a più canali.

Digitale Terrestre: come capire se ho un conflitto LCN

Capire se nel mio televisore o decoder ho un conflitto LCN del digitale terrestre è abbastanza facile:

il dispositivo chiede di scegliere quale canale tenere su un certo numero e quale cancellare o riassegnare ad altra numerazione; alcuni canali sono posizionati in numerazioni strane, tanto da sembrare spariti completamente.

Per risolvere questo problema è necessario:

risintonizzazione automatica: si tratta della via più semplice, andare nelle impostazioni e avviare una nuova ricerca canali e, se l’apparecchio chiede di risolvere i conflitti basta, scegliere quale canale assegnare a quel numero e quale invece riposizionare o annullare; intervento manuale: se televisore o decoder non risolve autonomamente è necessario andare al menù di gestione canali e spostare manualmente i canali in conflitto; decoder esterni: alcuni apparecchi sono più moderni e intelligenti, offrendo un’ottima soluzione per non buttare via la televisione, ma renderla di ultima generazione.

Problemi con Rai 3 TGR Regionale

Solitamente, la maggior parte dei conflitti LCN del digitale terrestre si genera con Rai 3 TGR Regionale. Ecco cosa fare per risolvere il problema:

Sintonizzate tutti i canali;

Andate nel menu di gestione canali;

Cercate le varie versioni di Rai 3 TGR Regionale;

; Spostate quella della vostra regione sul numero 3;

Le altre mettetele dove vi pare o cancellatele.

È possibile anche assegnare il TGR Regionale della Rai preferito tramite HbbTV del digitale terrestre con televisore o decoder compatibile e connesso a internet.