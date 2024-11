Digitale Terrestre: cosa fare se la TV non può collegarsi all'antenna

Sono molti a trovarsi in difficoltà quando, per un motivo o l’altro, decidono di posizionare un televisore all’interno di una stanza che non è servita dal collegamento con l’antenna digitale terrestre. Esiste una soluzione efficace e comoda che ti evita di iniziare lavori invasivi nella tua abitazione e che assicura la visione di tutti i canali TV.

Questa soluzione si chiama antenna portatile. Ce ne sono di tanti tipi e capacità, ma tutte possono essere posizionate praticamente ovunque in casa, assicurando una grande flessibilità d’uso. A seconda delle dimensioni, quasi sempre particolarmente ridotte e compatte, possono essere collocate sul televisore, su una mensola, fissate a muro o persino incollate al vetro di una finestra.

Grazie a questa loro versatilità trovi facilmente il punto di ricezione ottimale senza dover affrontare e realizzare installazioni permanenti per vedere tutti i canali del digitale terrestre dal tuo televisore. Vediamo insieme perché sono un’ottima soluzione per ambienti senza antenna tradizionale.

Digitale Terrestre: il vantaggio delle antenne portatili

Le antenne portatili hanno diversi vantaggi. Il primo è sicuramente quello di garantirti la ricezione di tutto o molti canali del digitale terrestre senza antenna tradizionale. Questo nei casi in cui vivi in luoghi dove l’installazione di un’antenna esterna non è possibile o conveniente. Inoltre, sono particolarmente utili nelle stanze senza uscite per l’antenna, come ad esempio balconi o giardini.

Tra l’altro, molte di queste antenne sono dotate di tecnologie avanzate in grado di migliorare notevolmente la ricezione dei canali. Al loro interno sono installati amplificatori di segnale per una migliore qualità dell’immagine. Inoltre, sono progettate per ottimizzare la cattura dei segnali DTT.

Molte antenne portatili sono capaci di ricevere segnali da angoli ampi, fino a 180° o 360°. Inoltre, diverse sono già dotate di filtri per eliminare le interferenze indesiderate che creerebbero problemi di segnale digitale terrestre.

Le antenne portatili in commercio sono compatibili con gli standard più recenti del digitale terrestre, incluso il nuovo standard DVB-T2. Esistono anche modelli più recenti che sono già tarati per la nuova banda UHF e integrano filtri 4G e 5G per ridurre le interferenze. Ecco alcuni modelli interessanti da acquistare.