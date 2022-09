Digitale terrestre: cosa fare se non vedi più i canali Rai

Il nuovo digitale terrestre non solo è foriero di novità, ma anche di qualche problemuccio. In alcuni casi però i disagi sono un po’ più grandi del previsto. Infatti, ci sono utenti che dalle ultime operazioni di refarming non riescono più a ricevere i canali Rai.

Un disagio importante che non dovrebbe assolutamente succedere, solo se dovuto alle strutture di trasmissione dell’area di residenza. A volte però il problema è conseguenza di alcune nostre abitudini errate. In questo caso esistono alcune soluzioni da provare.

Infatti, bisogna sapere che il refarming del digitale terrestre è un’operazione conclusa a fine giugno con le ultime Regioni rimaste. Questa riorganizzazione progressiva delle frequenze può aver creato delle falle nella ricezione che però possono essere risolte.

Digitale terrestre: perché non vedo i canali Rai

Una causa per cui non riesci a vedere i canali Rai potrebbe essere il tuo televisore. Probabilmente non è di ultima generazione e quindi non adatto a ricevere il nuovo standard digitale terrestre detto anche DVB-T2.

Infatti, dall’8 marzo 2022 tutti i pochi canali rimasti in qualità standard e non HD sono stati spostati dalle prime numerazioni del telecomando per lasciare posto ai canali in alta definizione. Verifica tu stesso se Rai 1 si trova dopo la numerazione 500 a seguire.

In tal caso devi assolutamente acquistare un decoder compatibile al DVB-T2 – HEVC Main 10. Su Amazon trovi tantissime offerte come l’ottimo Edision Picco T265 a soli 27,75 euro. Non solo è tra i più economici, ma è anche un prodotto sicuro e affidabile.

Come ritornare a vedere i canali Rai

A volte però può succedere di perdere tutti i canali Rai anche se i tuoi apparecchi sono compatibili con il nuovo digitale terrestre. Questo perché frequenze, numerazioni e altro subiscono degli aggiornamenti.

La soluzione per ritornare a vedere tutti i canali della Rai è effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un’operazione che andrebbe eseguita regolarmente, almeno una volta al mese.

Questo è un procedimento semplice e veloce, attivabile direttamente dal telecomando della propria TV o del decoder. In pochissimi minuti il tuo apparecchio si aggiorna e in un attimo sarai in grado di vedere tutti i canali disponibili.

Se il problema persiste e alcuni canali non si vedono bene ti consigliamo di affidarti a un amplificatore di segnale da interno. Ce ne sono tanti, ma il migliore lo trovi su Amazon. Acquista l’Amplificatore NVS AMP20 a soli 19,99 euro.

