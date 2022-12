Digitale terrestre: cosa devi fare se il 21 dicembre non vedi più i canali

Il prossimo 21 dicembre tutti i canali del digitale terrestre passeranno alla codifica Mpeg4. Questo vuol dire che non ci saranno più canali in qualità SD, ma solo in qualità HD. Lo spegnimento avverrà il giorno prima quando i broadcaster chiuderanno le loro trasmissioni.

Preparati perché in occasione di questo passaggio potresti riscontrare problemi di visione. In altre parole potresti anche non riuscire più a vedere i canali. È ovvio che se ancora non hai un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia non vedrai più nulla.

In questo caso l’unica soluzione possibile è acquistare un nuovo televisore. Nondimeno, se ancora in buone condizioni, puoi decidere di dargli nuova vita. Su Amazon oggi stesso acquisti il Decoder Telesystem DVB-T2 a soli 25 euro. Collegandolo avrai modo di ricevere le trasmissioni in Mpeg4.

Digitale terrestre: cosa fare se dal 21 dicembre non vedi i canali TV

È molto probabile che, nonostante tu abbia già provveduto all’acquisto di dispositivi compatibili al nuovo digitale terrestre, dal 21 dicembre potresti avere qualche problema. Se non dovessi più riuscire a vedere i canali TV non disperare. Si tratta di una situazione abbastanza normale.

Infatti, con lo spegnimento dei canali in Mpeg2 ci saranno un po’ di modifiche. Perciò per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti non dovrai far altro che avviare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di una procedura semplice e veloce che ti occuperà solo qualche minuto.

Una volta terminata dovresti aver risolto. Il tuo televisore o decoder si sarà aggiornato completamente, accogliendo le ultime modifiche, pronto per il prossimo e definitivo switch off che avverrà a gennaio 2023. Se il problema persiste potresti provare a risolvere con un amplificatore di segnale.

Lo trovi su Amazon a un prezzo interessante. Acquista Aplic Amplificatore DVB-T2 a soli 23 euro. Collegandolo a una presa di corrente e al cavo dell’antenna porta il segnale fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente senza perdere la sua qualità.

