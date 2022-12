Digitale terrestre: cosa devi fare oggi per vedere i canali TV

Il nuovo digitale terrestre sta per arrivare in tutta Italia a gennaio 2023. Sembra ieri quando quasi due anni fa avevamo iniziato a parlarvi dell’inizio di questo percorso che ci sta portando all’addio dello standard DVB-T per accogliere il nuovo DVB-T2.

Oggi, 21 dicembre 2022, è una data da ricordare. Uno spartiacque tra chi si è adeguato alla prossima tecnologia e chi no. Questi ultimi non potranno più vedere alcun canale TV perché ieri le emittenti televisive hanno spento definitivamente tutti i canali con codifica Mpeg2 rimasti.

Se sei tra questi, per riprendere a vedere le trasmissioni in chiaro devi acquistare un apparecchio di ultima generazione. Per non cambiare televisore, se ancora in buone condizioni, puoi affidarti a un ottimo decoder che gli darà nuova vita, permettendoti la visione della piattaforma digitale terrestre.

Per non cambiare televisore, se ancora in buone condizioni, puoi affidarti a un ottimo decoder che gli darà nuova vita, permettendoti la visione della piattaforma digitale terrestre.

Digitale terrestre: come continuare a vedere i canali TV dopo il 20 dicembre

Se hai già tutti gli apparecchi di casa compatibili al nuovo digitale terrestre potresti comunque avere qualche problema di ricezione. Questo perché lo spegnimento dei canali in Mpeg2 ha portato delle modifiche e il sintonizzatore TV potrebbe avere bisogno di un aggiornamento per ricevere al meglio il segnale.

In questo caso ti bastano pochi minuti e un po’ di pazienza per riportare la situazione allo stadio precedente. Prendi il telecomando del tuo televisore o decoder e dal Menù seleziona la sezione dedicata ai canali. Lì dovrai entrare in Ricerca Canali.

Per avviare una risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre dovrai selezionare l’apposita voce del Menù. In questo modo il tuo dispositivo si aggiornerà completamente elencando i canali TV secondo l’ultima Numerazione LCN Nazionale.

