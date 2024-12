Digitale Terrestre: come vedere tutti i film di Natale gratuiti

Sul digitale terrestre, come di consuetudine, nelle prossime ore e fin dopo le festività, verranno trasmessi tantissimi film di Natale. Si tratta della migliore forma di intrattenimento gratuita per vivere il periodo delle feste in un clima magico, godendosi grandi classici e novità o semplicemente lasciandoli di sottofondo durante pranzi e cene in famiglia. Per alcuni è anche l’unica compagnia che hanno per non sentirsi soli.

Tuttavia c’è un nemico che potrebbe mettere in pericolo tutto questo: il problema di segnale. Gli aggiornamenti apportati in questi giorni sul digitale terrestre potrebbero aver creato qualche disagio alla tua lunga lista di canali disponibile nella zona, rendendo parzialmente o per nulla visibili alcuni.

Alcuni piccoli accorgimenti, preventivi, risolveranno sicuramente questi problemi di segnale. Ovviamente, i nostri consigli saranno efficaci solo se si tratta di cause fisiologiche dovute alle modifiche recenti sulla piattaforma DTT. Di contro, se si tratta di problemi tecnici dovuti all’impianto o al televisore sarà necessario affidarsi a un tecnico.

Digitale Terrestre: come assicurarsi tutti i canali TV disponibili

Per assicurarti la visione perfetta di tutti i canali TV disponibili, così da vedere film e contenuti di Natale gratuiti durante il periodo delle feste sul digitale terrestre, consigliamo sempre una ricerca automatica dei canali preventiva. Sfruttando il bel tempo di questi giorni, avviare questa funzionalità, disponibile dal telecomando di ogni dispositivo, garantisce la ricezione di tutti i canali disponibili. Ecco come fare:

accedi alle impostazioni del tuo televisore o decoder tramite il tasto menù del telecomando;

del tuo televisore o decoder tramite il tasto menù del telecomando; cerca la sezione dedicata alla ricerca canali ;

; seleziona ricerca automatica canali o risintonizzazione automatica canali;

o risintonizzazione automatica canali; avvia la ricerca e attendi il completamento;

conferma la lista ordinata alla numerazione LCN nazionale.

Inoltre, un’altra cosa alla quale prestare attenzione è la risintonizzazione automatica dei canali. Questa funzione è disponibile in tutti gli apparecchi di ultima generazione e garantisce aggiornamenti automatici non appena il dispositivo riconosce qualche modifica avvenuta sulla piattaforma del digitale terrestre. Ecco dove puoi controllare se è attiva: