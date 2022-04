Digitale Terrestre: come vedere i canali TV in qualsiasi condizione

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ha creato non pochi disagi a molti utenti. C’è chi ha dovuto acquistare o deve ancora acquistare un televisore o un decoder compatibile. Altri invece hanno dovuto fronteggiare la perdita di alcuni canali. Altri ancora hanno dovuto procedere con la sostituzione dell’antenna.

Il recente switch off dell’8 marzo 2022 ha cambiato un po’ la relazione dello telespettatore con le trasmissioni TV. Inoltre, sono in molti ad aver richiesto accesso al cosiddetto Bonus TV che prevede un aiuto sull’acquisto di un apparecchio di nuova generazione, in grado di ricevere la nuova tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10.

Nonostante tutti questi cambiamenti, compreso il refarming del digitale terrestre, la situazione sulla ricezione delle programmazioni delle emittenti televisive non è cambiata. Anche il nuovo digitale terrestre è soggetto a interferenze che potrebbero compromettere la visione dei programmi trasmessi in chiaro.

Vediamo quindi quali sono le soluzioni per vedere tutti i canali TV in qualsiasi condizione, nella maniera più ottimale possibile. In alcuni casi basta un fai da te per risolvere il problema e tornare a guardare tutto in maniera impeccabile, in altri, invece, è necessario un tecnico specializzato. Infine, in altri ancora, occorrerà rassegnarsi.

Digitale terrestre: come vedere i canali TV al meglio, sempre

Esistono motivi o circostanze che possono compromettere la qualità della trasmissione del digitale terrestre. Questo nonostante la tecnologia stia cambiando. Nemmeno con l’arrivo definitivo del DVB-T2 a gennaio 2023 le cose cambieranno. Potranno migliorare, ma alcune situazioni potrebbero rimanere invariate.

Ecco allora alcune soluzioni utili a migliorare la ricezione dei canali TV, così da vederli al meglio. Esiste quindi un modo per risolvere quasi tutti i problemi. Vediamo insieme, a seconda della situazione, quale può essere il metodo per garantire la visione dei programmi in chiaro.

Mancanza di segnale

Se il problema riguarda la mancanza di segnale, allora la soluzione potrebbe essere un amplificatore di antenna digitale. Ne esistono di due tipi, da interno o da esterno. Quello da esterno si applica direttamente all’antenna e solitamente deve essere un tecnico specializzato a montarlo.

Ad esempio, su Amazon trovi un ottimo Amplificatore Segnale Antenna 4 Uscite TV Digitale Terrestre Decoder a soli 13,99 euro. A questo prezzo, flaggando il coupon disponibile, è possibile applicare un ulteriore sconto dell’8%.

Quello da interno, invece, è molto semplice da installare e chiunque può farlo. Basta collegarlo a una presa di corrente vicina al televisore e collegare l’antenna al dispositivo che poi si collega al televisore o al decoder. In questo modo si avrà un segnale 10 volte più potente.

Su Amazon, in offerta, trovi Meliconi AMP20 a soli 19,99 euro, invece di 21,90 euro. Si tratta di un ottimo prodotto perché contiene anche un filtro LTE che evita le fastidiose interferenze di segnale causate dalla rete mobile cellulare.

Digitale terrestre: quando i problemi sono di natura meteorologica

Molto più spesso, i problemi sulla ricezione dei canali TV sono di natura meteorologica. Infatti, quando c’è bel tempo si ricevono tutti e senza problemi, ma bastano un po’ di nuvole, pioggia o temporali per creare il disastro e non ricevere più alcuna trasmissione.

Una soluzione potrebbe essere quella di fissare al meglio l’antenna montata sul tetto. Infatti, spesso col passare del tempo i sistemi di fissaggio potrebbero allentarsi. Questa operazione, però, è meglio che sia un antennista professionista a eseguirla. In questo modo potrà anche verificare la posizione più corretta per una migliore ricezione.