Digitale terrestre: come trovare Warner TV in modo semplice

Sei pronto all’arrivo di un nuovo canale TV sul digitale terrestre ricco di film e serie TV? Speriamo di sì, ma qualora dovessi avere difficoltà o non sapere come sintonizzare nuovi canali sul tuo televisore o decoder ti saranno utili alcuni semplici consigli.

Il canale in questione è Warner TV, del Gruppo Warner Bros. Discovery. Il suo debutto è stato confermato per il 30 ottobre 2022. Tuttavia, molti si stanno chiedendo come riuscire a trovarlo per poterlo vedere immediatamente dopo la sua uscita.

La prima cosa che devi fare è verificare se il tuo televisore o decoder è compatibile con la nuova tecnologia trasmissiva DVB-T2 e Mpeg-4. Vai sui canali 100 e 200 del telecomando. Se trovi scritto “Test HEVC MAIN 10” vuol dire che il tuo apparecchio è di nuova generazione.

In caso contrario, dovrai acquistare un nuovo dispositivo compatibile al DVB-T2 – HEVC Main 10. Se la tua TV è ancora in buone condizioni ti consigliamo di optare per un buon decoder. Risparmierai diversi soldi e otterrai un risultato di ottima qualità.

Digitale terrestre: come sintonizzare Warner TV, il nuovo canale di Discovery

Non vedi l’ora di poter vedere tutta la programmazione di Warner TV, il nuovo canale in arrivo sul digitale terrestre? Preparati allora ad attivare la risintonizzazione automatica dei canali il giorno stesso del suo debutto. Solo così sarai sicuro di riceverlo sul tuo televisore che deve essere compatibile al DVB-T2.

Effettuare la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre è molto semplice e richiede solo pochi minuti. Si attiva direttamente dal menù del dispositivo atto alla ricezione dei canali. Se hai un impianto satellitare con Tivùsat il procedimento è molto simile.

