Digitale terrestre: come risolvere problemi di ricezione senza tecnici costosi

Il vecchio digitale terrestre sta giungendo al capolinea. Da gennaio 2023 verrà attivata la piattaforma DVB-T2 – HEVC Main 10. Comunque, da diverso tempo, molti utenti continuano ad avere problemi di ricezione.

Per risolverli diversi hanno chiamato tecnici specializzati. Peccato però che in alcuni casi sarebbero bastate alcune accortezze fai da te non solo economiche, ma addirittura gratuite. In questo articolo ti spiegheremo come tornare a vedere tutti i canali alla perfezione.

Ovviamente, se ancora non ti sei adeguato al nuovo digitale terrestre l’unica è acquistare un apparecchio di ultima generazione compatibile al prossimo standard trasmissivo. Infatti con lo spegnimento definitivo dei canali SD ora tutti i dispositivi di vecchia generazione sono obsoleti.

Su Amazon trovi molte offerte in grado di trasformare il tuo televisore dandogli nuova vita. Risparmia acquistando il Decoder DVB-T2 Humax a soli 28 euro, invece di 36,99 euro. Si tratta di un ottimo affare perché è potente e facile da utilizzare.

Digitale terrestre: risolvi i problemi con il fai da te

Diverso è se hai già tutti gli apparecchi compatibili al nuovo digitale terrestre, ma comunque continui ad avere problemi di ricezione. Alcuni in questi giorni non riescono a vedere i canali Rai o Mediaset. Altri hanno perso completamente l’audio.

Il nostro primo consiglio è quello di aggiornare il vostro dispositivo. Con lo spegnimento dei canali in Mpeg2 il 20 dicembre, la Numerazione LCN Nazionale è stata adeguata perché molti canali sono scomparsi. Così anche le frequenze.

Perciò prenditi qualche minuto del tuo tempo per effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. In questo modo sarai sicuro di ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti e vedrai che, come per magia, troverai tutti i canali al posto giusto.

Invece, se si tratta di un problema di segnale potrebbe esserci una perdita causata da collegamenti troppo lunghi. In questo caso una soluzione può essere l’Amplificatore Aplic a soli 23€. Con due uscite distribuisce il segnale amplificato fino a un massimo di 2 televisori contemporaneamente.

