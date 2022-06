Digitale terrestre: come risolvere il mistero dei canali scomparsi

Più ci avviciniamo al nuovo digitale terrestre e maggiori sono le problematiche da affrontare. Dalle minacce di diffida al Canone Rai per disservizi in alcune città d’Italia a problemi di ricezione dopo la riorganizzazione delle frequenze di trasmissione, ogni giorno c’è sempre qualcosa che attenziona la stampa.

A tutto questo si è aggiunto il mistero dei canali TV scomparsi. In sostanza, sempre più utenti lamentano il fatto che, da un momento all’altro, un determinato canale TV che poco prima era visibile in un attimo non si riceve più e scompare dall’elenco di quelli disponibili sul digitale terrestre.

Anche se all’apparenza sembra un evento soprannaturale, possiamo assicurarvi che è tutto nella norma. Se invece pensavate che il vostro televisore o decoder stava già tirando gli ultimi, potete stare tranquilli, non dovrete spendere altri soldi per cambiarlo.

In questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie per comprendere questo fenomeno e risolvere il problema nel caso qualche canale del digitale terrestre dovesse scomparire o è già scomparso nei giorni scorsi.

Digitale terrestre: il fenomeno dei canali scomparsi

Com’è possibile che solo un’ora prima stavate guardando Rete 4 e da un momento all’altro lo cercate con il vostro telecomando e non esiste più? Anche se per alcuni può sembrare strano, se ti è capitata una cosa simile sappi che con il nuovo digitale terrestre è normale.

Perché possiamo dire questo? Fondamentalmente uno dei motivi per cui succedere sono gli aggiornamenti. A volte è il nostro televisore o decoder a non farli nel preciso istante in cui sarebbe necessario effettuarli per non perdere nessun canale di quelli presenti nella lista LCN nazionale del digitale terrestre.

Altre volte, invece, il nostro apparecchio esegue l’aggiornamento, ma non nel momento più ideale. Forse c’è brutto tempo, forte vento o altro che impedisce al processo di terminare correttamente. Ecco quindi che un errore può compromettere l’esito dell’operazione perdendo per strada uno o più canali.

Come recuperare i canali TV scomparsi

Recuperare i canali TV scomparsi dal tuo televisore o decoder è molto semplice. Qualunque sia stato il motivo che ha causato la loro sparizione si può risolvere e ripristinare tutto com’era effettuando la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Si tratta di un’operazione semplice e veloce che qualsiasi apparecchio con sintonizzatore TV è in grado di fare. Terminata quindi la ricerca dei canali, si otterrà la lista completa di tutti quelli disponibili sul digitale terrestre. Il nostro consiglio, ovviamente, è quello di effettuarla in giornate con bel tempo.

A volte però ci può essere un problema di segnale che, per vari motivi, risulta debole. In questi casi la risintonizzazione dei canali non servirebbe granché perché l’apparecchio non riceve in maniera adeguate le frequenze per la trasmissione.

Risolvere anche questo problema è semplice ed economico. Spendendo circa una ventina di euro, su Amazon si può acquistare l’amplificatore di segnale AMP20 Meliconi. Questo strumento, facendo da tramite tra l’antenna e il televisore o decoder, amplifica il segnale e fa da filtro LTE per evitare interferenze.

