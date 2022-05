Digitale terrestre: come ricevere tutti i canali TV sempre

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta destabilizzando molti utenti che, sempre più spesso, non riescono più a vedere tutti i canali TV. In alcune zone d’Italia, ad esempio, ci sono alcuni cittadini che non riescono a ricevere Mediaset, mentre in altre la Rai. Addirittura alcuni vedono d’estate una e d’inverno l’altra.

Sicuramente il recente switch off non ha di certo aiutato, ma a creare qualche problema in più è anche il refarming del digitale terrestre. Il rilascio della banda 700 per la nuova Sub 700 sta obbligando tutti a effettuare la risintonizzazione. Conseguenza, la difficoltà nella ricezione dei canali.

Tuttavia, esiste un metodo quasi infallibile per riuscire a vedere tutti i canali TV delle emittenti televisive sia nazionali che regionali. Si tratta di mettere in pratica alcuni accorgimenti utili a non commettere gli errori più comuni.

Vediamo quindi cosa bisogna fare per riuscire a ricevere i canali TV delle emittenti televisive nonostante lo switch off e il refarming del digitale terrestre. Ovviamente, non si tratta di soluzioni universali per tutti. Esistono casi in cui il problema potrebbe richiedere l’intervento di un tecnico specializzato.

Digitale terrestre: cosa fare e cosa no per vedere tutti i canali

La risintonizzazione dei canali del digitale terrestre è un’operazione tanto semplice quanto veloce. Tuttavia, e con molta probabilità, nessuno vi ha ancora detto che è anche delicata. Infatti, se è vero che dopo il refarming è necessario effettuarla, è anche vero che non tutti i momenti possono essere indicati per farlo.

Infatti, è sconsigliato avviare la ricerca dei canali automatica o manuale quanto il cielo è coperto o durante il brutto tempo. La bontà del segnale è condizionata anche dagli agenti atmosferici che possono così influire sulla buona riuscita dell’operazione.

Perciò, se capite che è necessario effettuare la risintonizzazione dei canali, prima di avviare il processo verificate il meteo. Se ci sono nuvole, forte vento e pioggia, non solo dove abitate, ma anche nella zona del ripetitore più vicino a voi, meglio attendere che il tempo migliori. In questo modo permetterete al vostro sintonizzatore TV di ricevere tutte le trasmissioni.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda sempre il clima, ma questa volta per chi abita vicino a un lago o al mare. In questi casi, al contrario, il segnale potrebbe essere fortemente amplificato dalla presenza di uno specchio d’acqua nelle giornate più calde e luminose.

In questo caso, gli esperti consigliano di avviare la risintonizzazione dei canali durante la sera, quando si è già fatto buio. Così facendo si beneficia della giornata serena, indispensabile per evitare interferenze, ma allo stesso tempo il sintonizzatore non riceverà un segnale così amplificato da diventare per lui illeggibile.

Nel caso in cui, invece, il problema è una carenza di segnale del digitale terrestre, allora dovrete provvedere un amplificatore. Ce ne sono tanti in commercio. Su Amazon, ad esempio, trovate un ottimo prodotto. Stiamo parlando dell’utilissimo Meliconi AMP20 da interno studiato e realizzato per amplificare il segnale che arriva dall’antenna, prima che entri nel sintonizzatore della TV o del decoder.

