Digitale Terrestre: come potrebbe cambiare la lista canali in futuro

Il digitale terrestre è in fase di trasformazione. Anche se le prime battute importanti dovute ai recenti switch off al DVB-T2 di alcuni canali sono già un ricordo del passato in grandi aggiornamenti non sono certo finiti. Infatti, quasi ogni giorno c’è una novità sulla piattaforma gratuita.

Tutte queste modifiche prevedono un cambiamento futuro. Come sarà la lista canali tra un po’ di tempo, quando tutti i canali TV passeranno allo standard DVB-T2? La risposta è tanto semplice all’apparenza quanto complessa se approfondita. Sicuramente assisteremo a importanti metamorfosi con ulteriori addii da parte di quei canali che non vorranno o non potranno adottare il nuovo standard trasmissivo.

Tra questi i più colpiti, stando a quanto dichiarato degli addetti ai lavori, saranno quelli dei Mux Locali. Proprio ieri abbiamo annunciato l’arrivo di un nuovo canale TV nel Mux Locale 3 della Lombardia sul digitale terrestre, prendendo il posto di un altro canale attivo. Quindi una potente riorganizzazione è prevista, ma non tutti gli addii sono definitivi.

Digitale Terrestre: come ridurre gli addii sul tuo apparecchio

Molti degli addii non sono definitivi, ma provvisori. Alcuni canali spengono momentaneamente le trasmissioni per poi riaccendere su un’altra frequenza o su un’altra numerazione LCN. Al momento, notizie che stanno circolando in rete circa la possibile riduzione di canali tematici, come ad esempio quelli per bambini e ragazzi, sul digitale terrestre sembrano premature.

Addetti ai lavori non ci hanno confermato questo e né tanto meno l’addio di canali che sembrano non avere un seguito da parte del pubblico. Quindi puoi dormire sonni tranquilli per il momento. Tuttavia, devi prestare attenzione ai recenti aggiornamenti. Infatti, la maggior parte dei problemi di ricezione deriva da una mancata attenzione da parte dell’utente.

Attiva la “Ricerca Automatica” dei canali per aggiornare regolarmente la tua lista canali e confermala secondo la Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre. Ricordati anche di mantenere attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali per avere sempre una visione aggiornata delle programmazioni.