Digitale terrestre: ecco i canali che scompariranno per sempre dal DVB T2

Il nuovo digitale terrestre non solo è foriero di tantissime novità, ma per alcuni utenti anche di brutte notizie. Infatti, a breve altri canali abbandoneranno definitivamente il DVB T2 scomparendo per sempre dalla programmazione. Ciò dovuto alla riorganizzazione dei Multiplex. Scopriamo insieme quali sono e quando interromperanno le loro trasmissioni.

Digitale terrestre: alcuni canali lasceranno la piattaforma prima dello switch off

Ormai lo switch off al DVB T2 è imminente e perciò alcune emittenti televisive hanno deciso di abbandonare anticipatamente la piattaforma del digitale terrestre in previsione alla liberazione della banda 700 Mhz. Un duro colpo per alcuni utenti sicuramente abituati ad assistere alla loro programmazione.

La conferma è arrivata indirettamente dalle guide TV che per alcuni canali non hanno indicato le informazioni sulle trasmissioni a partire dalle ore 6 di domenica 16 gennaio 2022. Ciò nonostante, non è ancora stato ufficializzato l'addio che, immaginiamo, verrà comunicato a breve. Ma quali sono i canali che lasceranno la piattaforma del digitale terrestre?

I canali che sono pronti a chiudere la loro programmazione definitivamente in vista dello switch off al DVB T2 sono esattamente 3, di cui uno dovrebbe solo effettuare alcune modifiche alle trasmissioni:

ViacomCBS Paramount Network (numerazione 27), lascerà definitivamente il DVB T2;

(numerazione 27), lascerà definitivamente il DVB T2; Spike (LCN 49) lascerà definitivamente il DVB T2;

(LCN 49) lascerà definitivamente il DVB T2; VH1 (LCN 67) apporterà alcune modifiche.

Insomma, come già annunciato, lo switch off al DVB T2 in questi mesi sarà protagonista di diversi aggiornamenti. Ovviamente, per poter continuare ad assistere ai propri programmi preferiti sarà necessario dotarsi di un televisore o di un decoder compatibili al nuovo digitale terrestre, perciò provvisti di bollino Platinum.

Ricordiamo inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto anche diversi incentivi per aiutare le famiglie ad aggiornare i propri apparecchi a questo passaggio epocale. Un esempio lo è il famoso Bonus TV nelle sue diverse formulazioni con ISEE e senza ISEE.