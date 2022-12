Digitale terrestre: come capire se il 20 dicembre devi cambiare TV

L’arrivo del nuovo digitale terrestre è ormai imminente. Se gennaio 2023 è alle porte, il 20 dicembre 2022 è ancora più vicino. Infatti, per quella data tutti i broadcaster spegneranno definitivamente gli ultimi canali ancora rimasti che trasmettono in qualità SD.

Ciò vuol dire che, all’atto pratico, le trasmissioni verranno trasmesse tutti in qualità HD. Quindi, la codifica che rimarrà a quando la tecnologia passerà allo standard DVB-T2 sarà la Mpeg-4. Addio alla codifica Mpeg-2 che tradotto significa essere dotati tutti di un apparecchio compatibile.

Ovviamente, prima di acquistare un nuovo prodotto devi verificare se effettivamente il tuo televisore o l’attuale decoder in uso è compatibile oppure no al prossimo standard televisivo DVB-T2 – HEVC Main 10. Farlo non è difficile, scopri come verificarlo in pochissimi secondi.

Digitale terrestre: come verificare la compatibilità dei tuoi dispositivi al DVB-T2

I tempi stringono e presto potresti rimanere senza TV con l’arrivo del nuovo digitale terrestre. Il primo grande scoglio che potrebbe lasciarti al buio definitivamente è quello del 20 dicembre 2022 quando le emittenti nazionali e regionali elimineranno tutti i canali in Mpeg-2.

Per verificare se il tuo dispositivo è compatibile oppure no al DVB-T2 è semplice e veloce. Per prima cosa devi accendere il tuo televisore e, nel caso, anche il decoder collegato. Poi con il telecomando selezionare il canale 100 o 200.

Se a schermo compare una scritta “Test HEVC Main 10” o simile allora vuol dire che il tuo televisore o decoder è compatibile con il nuovo standard in arrivo. Al contrario, se non vedi nulla dovrai acquistare un dispositivo di ultima generazione in grado di ricevere il nuovo digitale terrestre.

