Digitale Terrestre: un canale Rai passa all'HD

Il panorama del digitale terrestre è in continua evoluzione. Lo dimostrano i tantissimi aggiornamenti che, quasi quotidianamente, alimentano la piattaforma DTT per rendere l’intrattenimento degli spettatori più ricco e di qualità. Questa volta, protagonista è la Rai che ha passato un suo canale TV all’alta definizione (HD).

Per vedere questa novità dobbiamo andare sul Rai Mux MR 6. Nello specifico la programmazione Rai 3 TGR Veneto ha abbandonato la definizione standard, con cui trasmetteva il suo palinsesto, per passare all’alta definizione. Sostanzialmente tutte le produzioni regionali ora possono essere seguite nel formato HD con risoluzione 1280 x 720 pixel.

Ricordiamo che l’identificativo delle LCN 3 con specificato e scelto il numero 805 del telecomando, è stato subito aggiornato. Infatti, la nomenclatura che appare a video ora non è più Rai 3 TGR Veneto, ma Rai 3 TGR Veneto HD. La programmazione nazionale sul digitale terrestre, invece, non ha cambiato la sua struttura di trasmissione, mantenendo la risoluzione di 1920 x 1080 pixel in HD.

Digitale Terrestre: con Rai 3 TGR Veneto un altro canale migliora la trasmissione

Con il passaggio di Rai 3 TGR Veneto all’alta definizione, un altro canale del digitale terrestre passato all’HD migliora la qualità delle sue trasmissioni.

Per poterlo ricevere sui propri apparecchi televisivi, gli utenti dovranno semplicemente effettuare una ricerca automatica dei canali che lavora sia a livello nazionale che locale, in questo caso la modifica sarà a livello regionale.

Se avete un televisore compatibile con la tecnologia ibrida HbbTV del digitale terrestre, potete selezionare manualmente Rai 3 TGR Veneto HD qualunque sia la vostra regione di residenza. In questo modo, quando inizierà la trasmissione regionale, in automatico e in forma ibrida, quindi in streaming tramite connessione internet, verranno trasmesse le programmazioni di questo canale.

Infine, un ulteriore consiglio che può essere utile a tutti gli spettatori, per ricevere sempre gli ultimi aggiornamenti della piattaforma digitale terrestre è importante avere sempre attiva la risintonizzazione automatica dei canali, funzionalità inclusa in quasi tutti i televisori e decoder se di ultima generazione.