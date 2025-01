Digitale Terrestre: ancora un canale passa all'HD

Il panorama televisivo locale del digitale terrestre si tinge di alta definizione! Infatti, il 29 gennaio 2025, un altro canale è passato all’HD, migliorando così la qualità delle trasmissioni per tutti i telespettatori che lo ricevono sul proprio apparecchio televisivo.

Il protagonista di questo passaggio è Teleregione, l’emittente regionale che occupa il canale LCN 74 della piattaforma. Questo canale ha fatto un balzo tecnologico degno di nota nelle ultime ore. Come già anticipato, da ieri gli spettatori possono godersi i programmi con una nitidezza mai vista prima, grazie al passaggio alla risoluzione HD 960 x 1080 pixel.

Digitale Terrestre e Teleregione HD: cosa cambia per gli spettatori

Cosa cambia adesso per gli spettatori che ricevono Teleregione HD sulla piattaforma digitale terrestre a livello locale, sul multiplex laziale? Vediamolo insieme.

Qualità dell’immagine: addio pixelloni e contorni sfocati! L’HD porta con sé dettagli più nitidi e colori più vivaci. Esperienza visiva migliorata: che si tratti di news locali o programmi d’intrattenimento, tutto apparirà più realistico e coinvolgente. Nessun cambio di canale: Teleregione mantiene la sua posizione al numero 74, rendendo la transizione indolore per i telespettatori abituali. Risintonizzazione: per approfittare di questo aggiornamento fin da subito è consigliabile effettuare una ricerca automatica dei canali sul proprio apparecchio e attivare la risintonizzazione automatica.

Dettagli tecnici per appassionati

Vediamo adesso i dettagli tecnici di questo aggiornamento avvenuto sul multiplex laziale del digitale terrestre per Teleregione, passata all’alta definizione. Prima di tutto l’emittente continua a trasmettere sul Mux Locale 1 Lazio, riconfermando la stabilità delle frequenze e del multiplex in questione.

Inoltre, di conseguenza, la frequenza rimane invariata trasmettendo su UHF 27. Infine la copertura resta regionale, quindi nessun problema o alcuna preoccupazione per il segnale di trasmissione. Qualora ci fossero alcuni problemi sarà solo necessario effettuare una risintonizzazione dei canali.

Questo upgrade, che si aggiunge alle tante novità approdate sul multiplex laziale del digitale terrestre in questi giorni, non è solo una bella notizia per i fan di Teleregione, ma rappresenta un tassello importante nel mosaico dell’evoluzione televisiva italiana. Con l’avvento del DVB-T2 all’orizzonte, le emittenti locali dimostrano di non voler restare indietro.