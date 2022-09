Digitale terrestre: sei ancora in tempo per il Bonus TV?

Possiamo tranquillamente dire che il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Quasi tutto è pronto per il prossimo e ultimo grande switch off che ci traghetterà alla più recente tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10.

Questo però richiede che tutti abbiamo un televisore o un decoder compatibile a questa novità in arrivo. Sembra però che siano ancora in molti a non essersi adeguati per tempo. Se anche tu sei tra questi è meglio che provveda il prima possibile.

Infatti, una volta attivo il nuovo digitale terrestre, con un apparecchio di vecchia generazione non sarai più in grado di ricevere nemmeno uno dei canali in chiaro trasmessi dalle emittenti nazionali e regionali. Rimarrai isolato da qualsiasi trasmissione.

Tra l’altro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato diversi milioni per garantire un supporto economico a chi deve acquistare un televisore o decoder per rimettersi in carreggiata con questo passaggio epocale della radiotelevisione italiana. Scopriamo insieme se sei ancora in tempo per ricevere il Bonus TV.

Digitale terrestre: puoi ancora ottenere il Bonus TV

Ci sono buone notizie per te che ancora non ti sei adeguato al tanto annunciato arrivo del nuovo digitale terrestre. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito altro tempo per poter accedere al Bonus TV nelle sue varie formule.

Difatti, tutti i cittadini che devono acquistare un televisore o un decoder compatibile con le tecnologie trasmissive di ultima generazione, DVB-T2 – HEVC Main 10, hanno ancora tempo per beneficiare di questi sconti dedicati.

In sostanza, tutti possono ottenere un supporto economico all’acquisto di un nuovo apparecchio adatto alla ricezione del nuovo digitale terrestre fino al 31 dicembre 2022. Ovviamente, la scadenza è comunque limitata in caso di esaurimento dei fondi prima di questa data.

Su Amazon, puoi trovare diverse soluzioni interessanti e in offerta, compatibili con tutte le formule di Bonus TV disponibili. Come questo Decoder Digitale Terrestre Nokia tuo a soli 29,90 euro, invece di 39,90 euro. Un’occasione speciale per questo apparecchio davvero ottimo ed efficiente.

Se invece vuoi optare per un nuovo televisore compatibile al DVB-T2 – HEVC Main 10 allora Amazon ha il prodotto che fa per te. Acquista la spettacolare Smart TV LG 4K 50″ Ultra HD Serie UQ75 da 50″ a soli 449 euro, invece di 549 euro. Puoi pagarla a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

