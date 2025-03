Sul digitale terrestre l'arrivo di nuovi canali rivoluziona 2 multiplex locali

Sulla piattaforma digitale terrestre sono arrivati tanti nuovi canali in questi giorni. La novità ha “colpito” due multiplex locali che si sono arricchiti di tanto altro intrattenimento. La conseguenza è stata una rivoluzione per questi due multiplex che si sono aggiornati proprio in questi giorni integrando le aggiunte.

Una vera esplosione di canali. Infatti, si parla di 20 nuovi canali aggiunti nel giro di pochissime ore. Nel MUX LOCALE 1 Abruzzo sono stati aggiunti 17 canali in totale e nel MUX LOCALE 2 Abruzzo sono stati aggiunti 3 canali.

Il consiglio è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per evitare problemi. Dovrebbero avviarla tutti coloro che ricevono i canali del MUX LOCALE 1 Abruzzo e del MUX LOCALE 2 Abruzzo. Questi riguardano chi si trova nella regione e sul confine.

Digitale Terrestre: aggiornati i MUX Abruzzo

Vediamo prima il MUX LOCALE 1 Abruzzo del digitale terrestre aggiornato con le recenti aggiunte.

LCN 80 Le Cronache

LCN 81 Telesirio Story

LCN 82 Telesirio L’Aquila

LCN 83 Telesirio Sport

LCN 84 Gusto TV

LCN 86 Azzurra TV1

LCN 87 Vera TV

LCN 88 Telesirio Plus

LCN 90 Life Zone

LCN 91 Azzurra TV2

LCN 92 Azzurra TV3

LCN 93 Azzurra TV4

LCN 94 Turismo TV

LCN 95 Onda TV

LCN 96 Soverato 1

LCN 97 Tele Magna Graecia

LCN 110 Aquesio TV

LCN 111 ADN 24

LCN 112 RTUA

LCN 113 RTUA2

LCN 114 VP Voltapagina

LCN 115 SGUL TV

LCN 116 Telebaietta

Passiamo ora al MUX LOALE 2 Abruzzo aggiornato.

LCN 81 TELESIRIO STORY

LCN 82 TELESIRIO L’AQUILA

LCN 83 TELESIRIO SPORT

LCN 84 GUSTO TV

LCN 86 AZZURRA TV1

LCN 87 VERA TV

LCN 88 TELESIRIO PLUS

LCN 89 TELEUNIVERSO

LCN 90 ANTENNA 2 (ONDA TV)

LCN 91 AZZURRA TV2

LCN 92 AZZURRA TV3

LCN 93 AZZURRA TV4

LCN 94 TURISMO TV

LCN 111 ADN 24

Questi aggiornamenti potrebbero creare alcuni problemi di segnale, risolvibili attivando la risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre sul proprio apparecchio. Ovviamente, per poter attivare questa funzionalità comoda ed efficace è necessario avere un televisore o un decoder compatibile.