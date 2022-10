Digitale terrestre: arrivano novità ufficiali sul nuovo canale Warner TV

Adesso è ufficiale. Il nuovo canale Warner TV di Warner Bros. Discovery sta arrivando sul digitale terrestre. È gratuito e interamente dedicato a film e serie TV. Recentemente il gruppo televisivo ha annunciato alcune novità oltre la conferma del prossimo debutto.

La data del suo arrivo è stata confermata per il 30 ottobre 2022 e sarà visibile al canale 37 del tuo telecomando, secondo la Numerazione LCN Nazionale. Questo canale va ad arricchire il già ricco portfolio del gruppo Warner Bros. Discovery che include: NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, Motor Trend, HGTV – Home & Garden TV, K2 e Frisbee.

Il pubblico attende il suo debutto con particolare emozione visto che i contenuti saranno incredibilmente piacevoli e interessanti. Sappi però che per ricevere Warner TV il tuo apparecchio deve essere compatibile con il nuovo digitale terrestre allo standard DVB-T2.

Digitale terrestre e Warner TV: tutte le novità ufficiali

Ovviamente la comunicazione ufficiale dell’arrivo di Warner TV sulla piattaforma del digitale terrestre è stata una notizia molto apprezzata. Arricchire il palinsesto con ancora più contenuti è sempre un piacere, soprattutto quando sono gratuiti. In merito a questo la Warner Bros. Discovery ha spiegato:

Warner TV aprirà una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate Warner Bros., fatto di storie divertenti e avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi delle grandi star di Hollywood.

Quindi possiamo stare certi che, sintonizzandoci al canale 37 del digitale terrestre, con Warner TV non ci annoieremo mai. Anzi, avremo un motivo in più per allietare le nostre giornate di svago per riempire pomeriggi o serate di riposo con tantissimi film e serie TV avvincenti.

Se vuoi sapere come trovare Warner TV sul digitale terrestre segui la nostra guida. In modo semplice e veloce anche tu sarai perfettamente in grado di sintonizzare questo nuovo canale e iniziare da subito a vedere tutti i suoi contenuti firmati Warner Bros.

