Digitale Terrestre: arrivano due nuovi canale HD per tutti

Le novità nel mondo della televisione del digitale terrestre in Italia continuano in modo sorprendente. La piattaforma DTT si è infatti aggiornata con una novità molto interessante per tutti gli spettatori. In questi giorni sono approdati due nuovi canali in alta definizione. Si tratta di due aggiornamenti per la televisione locale disponibile in due regioni italiane.

Da una parte la Sicilia che ora dispone del canale Bella TV HD sintonizzabile sull’LCN 96 del telecomando. Un importante passo verso l’alta definizione per uno dei canali particolarmente amati in questa regione, appartenente al MUX Locale 5. Per chi ama i dettagli tecnici, ecco alcune informazioni in parole semplici:

Bella TV HD usa ora una tecnologia di compressione video chiamata H.264 ;

; le immagini vengono trasmesse con una risoluzione di 1280 x 720 pixel, che significa più nitidezza e dettagli rispetto alla vecchia trasmissione standard.

Dall’altra parte la Lombardia ha accolto Radio Bruno HD, presente ora all’LCN 73 del telecomando. Anche in questo caso il canale dell’emittente ora trasmette in alta definizione con compressione video H.264 e risoluzione video 960 x 1080 pixel. Questo canale si trova nel MUX Locale 1 della regione. Al momento risulta in conflitto con Radio Bruno Lombardia. Per questo consigliamo di seguire le indicazioni per risolvere i conflitti LCN del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: cosa fare per sintonizzare i due canali in HD

Se vivi in Lombardia o in Sicilia e vuoi sintonizzare i due nuovi canali ora disponibili in HD gli esperti consigliano una ricerca automatica dei canali. Questa soluzione permette in pochi minuti di ottenere tutti i canali disponibili nella tua zona, aggiornati alla nuova lista LCN del digitale terrestre.

Questa procedura garantisce una visione ottimizzata dei canali disponibili, aggiornati alle nuove frequenze del digitale terrestre. Inoltre, sempre gli esperti consigliano di attivare la risintonizzazione automatica dei canali, disponibile sui televisori e decoder di ultima generazione.