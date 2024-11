Digitale Terrestre: arriva un'altra partita di Champions in chiaro gratis

La piattaforma digitale terrestre è pronta anche questa settimana a stupire tutti gli appassionati di calcio con un’altra partita di Champions che verrà trasmessa in chiaro gratis. Una buona notizia per tutti coloro che non hanno attivo un abbonamento con Sky, l’emittente che ha l’esclusiva maggiore delle partite della UEFA Champions League.

Stiamo parlando di Liverpool – Real Madrid. Il match avrà inizio mercoledì 27 novembre alle ore 21:00, quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio. I dettagli di chi arbitrerà l’incontro non sono stati ancora resi noti. Tuttavia, sappiamo dove verrà trasmessa questa partita della Champions in chiaro sul digitale terrestre, gratuitamente per tutti.

Essendo Sky a detenere i diritti della UEFA Champions League, la partita Liverpool – Real Madrid verrà trasmessa TV8, il suo canale in chiaro del digitale terrestre. Lo trovi alla numerazione LCN nazionale 8. Verifica subito di ricevere questo canale sulla tua televisione altrimenti puoi:

effettuare una “ricerca automatica” dei canali da avviare tramite le impostazioni del menu del telecomando alla sezione “ricerca canali”; attivare la “risintonizzazione automatica” dei canali che garantisce l’aggiornamento automatico di tutte le frequenze delle emittenti disponibili nella tua zona.

Liverpool – Real Madrid: la Champions gratis sul digitale terrestre

La partita di Champions League Liverpool – Real Madrid verrà trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre sul canale TV8 alla numerazione LCN 8. Oppure puoi sempre vederla in streaming, sempre gratuitamente, sul sito web ufficiale di TV8. Ecco le probabili formazioni delle due squadre che si sfideranno mercoledì 27 novembre alle 21:00.

LIVERPOOL (4-2-3-1) : Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunes. Allenatore Slot.

: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunes. Allenatore Slot. REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Modric, camavinga, Bellingham; Brahim Diaz; Mbappé, Vinicius Junior. Allenatore Ancelotti.

Questa partita è valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, dopo la breve pausa dedicata alla UEFA Nations League. Non perdertela gratuitamente su TV8 del digitale terrestre, in programma ci saranno altre partite di calcio gratis.