Digitale Terrestre: altre novità arrivano sulla piattaforma

La piattaforma digitale terrestre è in continua evoluzione, perciò è necessario rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità. In queste ore sono due i canali protagonisti di alcune modifiche interessanti. Il primo che vedremo riguarda tutti perché è a livello nazionale. Il secondo, invece, riguarda solo chi si trova nella Regione Lazio perché è a livello locale.

Iniziamo quindi a livello nazionale. Sintonizzando il tuo telecomando alla posizione LCN 441 del tuo televisore non troverai più il canale TV Premio Time. Infatti, ora il nuovo nome è Premio Club. Non sono cambiate le programmazioni. Attualmente trasmette con codifica Mpeg-4 H-264 SD, nel formato video 4:3.

Continuiamo a livello locale. Sintonizzando il tuo telecomando alla posizione LCN 80 del tuo televisore troverai Tele Radio Leo (TRL). Si trova nel MUX Locale 1 Lazio. La novità è che è passato all’alta definizione, trasmettendo i contenuti con risoluzione video 1080 x 960 pixel e codifica Mpeg-4 H.264.

Digitale Terrestre: cosa devi fare per ottenere queste novità

Cambio nome per il canale TV Premio Time, che ora si chiama Premio Club e passaggio all’alta definizione per il canale TV locale Tele Radio Leo, nel MUX Locale 1 Lazio. Vediamo cosa devi fare per ottenere questi aggiornamenti del digitale terrestre sul tuo apparecchio.

Il nostro consiglio è sempre quello di effettuare con regolarità una “Ricerca Automatica Canali“. In questo modo hai sempre una lista canali TV aggiornata alle ultime novità. Devi selezionarla al menù del telecomando nella sezione “Ricerca Canali“.

Altrimenti puoi sempre mantenere attiva la “Risintonizzazione Automatica” se il tuo apparecchio la supporta. Si tratta di una modalità che con scadenza programmata aggiorna la tua lista canali alle nuove frequenze, apportando autonomamente eventuali modifiche.

Questi ultimi aggiornamenti arrivano dopo che la lista canale del digitale terrestre è stata modificata. Ciò vuol dire che a breve arriverà un’ulteriore modifica della Numerazione LCN Nazionale. Resta aggiornato per sapere tutte le novità e agire prontamente.