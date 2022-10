Digitale terrestre: aggiornati al DVB-T2 con questo decoder (solo 27€)

L’arrivo del nuovo digitale terrestre è ormai imminente e non c’è più tempo da perdere. Se ancora non ti sei aggiornato allo standard DVB-T2, acquistando un apparecchio compatibile, devi farlo al più presto. Questo è il momento giusto e conveniente per mettere nel carrello un ottimo decoder disponibile su eBay.

Acquista il Decoder DVB-T2 Leelbox a soli 27,99 euro. Questo dispositivo è facile e veloce da installare. Lo colleghi al televisore tramite la porta HDMI, che ti garantisce una qualità dell’immagine superlativa, o tramite la porta SCART, se il tuo TV è molto datato. Una volta fatto questo dovrai solo avviare la ricerca automatica dei canali.

Essendo compatibile con i nuovi standard tecnologici, una volta trovati tutti i canali li organizzerà elencandoli secondo la Numerazione LCN Nazionale. Una funzionalità davvero comoda perché avrai tutti i canali in ordine secondo la cronologia ufficiale del digitale terrestre e quindi la numerazione che trovi anche nelle Guide TV.

Digitale terrestre: acquista il decoder giusto e vedi tutti i canali TV

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che dal 20 dicembre 2022 sul digitale terrestre scompariranno tutti i canali Mpeg-2. Se ancora non hai provveduto all’acquisto di un televisore o decoder compatibile, allora sarà un problema perché non riceverai più alcuna trasmissione. Perciò acquista subito il Decoder Leelbox a soli 27,99 euro.

Con questo acquisto non dovrai nemmeno aspettare tempi lunghi per la consegna. Grazie a eBay hai garantita la spedizione gratuita in 2 giorni. Fantastico vero? Aspetta di vedere il tuo nuovo decoder una volta collegato al televisore di casa tua! Le sue funzioni ti stupiranno.

Il telecomando incluso nella confezione è universale. Programmandolo adeguatamente gestirà non solo il decoder, ma anche il televisore evitando di avere due telecomandi da utilizzare. Inoltre, gli aggiornamenti, così come la risintonizzazione dei canali avviene in modo automatico e programmato.

Infine, la pratica porta USB, posta sulla scocca frontale del dispositivo, lo trasforma in un media player permettendoti di trasmettere foto, video e musica direttamente dal decoder alla TV. Potrai anche usarla per inserire una pen drive e registrare i tuoi programmi preferiti, anche in Full HD.

Perciò cosa aspetti? Approfittane ora che eBay ti sta regalando un prodotto eccezionale a un prezzo molto conveniente. Acquista il Decoder Leelbox a soli 27,90 euro certificato DVB-T2 – HEVC Main 10. Riceverai tutti i canali del digitale terrestre senza alcun problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.