Digitale terrestre: utenti preoccupati per la conferma del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un comunicato ufficiale con il quale ha confermato una scadenza fondamentale per il digitale terrestre. La notizia sta preoccupando molti utenti che ora non hanno più scelta: dovranno affrontare la spesa per adeguarsi allo standard DVB-T2.

L’annuncio ufficiale parla di “Dismissione della codifica Mpeg-2“. Le voci di corridoio e le affermazioni di Confindustria Radio Televisione in merito al futuro dei canali del digitale terrestre hanno trovato conferma. Perciò da oggi non siamo più nel campo delle ipotesi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la decisione di diversi broadcaster televisivi, e per estensione ora di tutti, di dismettere completamente tutti i canali che trasmettono ancora con codifica Mpeg-2. In altre parole, dal 21 dicembre 2022 le programmazioni saranno trasmesse solo in Mpeg-4.

All’atto pratico questo vuol dire che dovrai al più presto attivarti per acquistare un dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre. Si Amazon ci sono tantissime offerte. Ad esempio, se il tuo televisore è ancora in buono stato, puoi optare per il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro.

Digitale terrestre: addio canali in SD dal 20 dicembre

Prima del definitivo switch off verso lo standard DVB-T2, il 20 dicembre 2022 ce ne sarà un’altro che riguarda i canali in SD o Mpeg-2. Tutti quelli che gli utenti riescono a vedere, anche se non si sono adeguati con apparecchi compatibili al nuovo digitale terrestre, scompariranno esattamente il 21 dicembre. Ecco il rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico:

I broadcaster televisivi hanno stabilito per il prossimo 20 dicembre la completa dismissione della codifica MPEG-2 e, dal 21 dicembre 2022, le programmazioni della TV digitale terrestre saranno trasmesse soltanto in MPEG-4.

Con lo switch-off del 20 dicembre, invece, si compie definitivamente il passaggio al nuovo standard.

Dopo tale data, i canali di tutte le emittenti televisive potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Perciò, sbrigati a verificare se il tuo televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Altrimenti dovrai fin d’ora attivarti per acquistarne uno nuovo o un decoder in grado di ricevere tutti i canali TV con il nuovo standard DVB-T2 – HEVC Main 10.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.