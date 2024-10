Digitale Terrestre: si aggiorna la programmazione regionale Rai

Sulla piattaforma digitale terrestre un posto importante ce l’ha la programmazione regionale Rai con i suoi TGR Regionali. A seconda della zona è possibile scegliere quale sintonizzare al canale 3 dell’LCN o selezionarlo in base alla Regione all’LCN dedicato.

Con l’arrivo del mese di ottobre anche questa programmazione si è aggiornata insieme a tutti gli altri canali sulla Numerazione LCN Nazionale. Una notizia importante che conferma ancora una volta quanto la transizione allo standard DVB-T2 si ancora in corso e necessiti di modifiche e aggiornamenti, più o meno importanti.

Come sempre vi consigliamo, in questo caso, di verificare che il vostro televisore o decoder abbia attiva la “Risintonizzazione Automatica Canali“. In questo modo, ad ogni aggiornamento, apporterà eventuali modifiche autonomamente, senza la necessità di intervenire manualmente. Altrimenti, avvia la “Ricerca Canali Automatica” per ottenere la lista canali aggiornata all’ultima versione del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: la programmazione regionale Rai si aggiorna

Vediamo quindi tutta la programmazione regionale Rai aggiornata a ottobre 2024 del digitale terrestre:

801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta

802 Rai 3 TGR Piemonte

803 Rai 3 TGR Liguria

804 Rai 3 TGR Lombardia

805 Rai 3 TGR Veneto

806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano

807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento

808 Rai 3 TGR Südtirol

809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia

810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)

811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna

812 Rai 3 TGR Toscana

813 Rai 3 TGR Marche

814 Rai 3 TGR Umbria

815 Rai 3 TGR Lazio

816 Rai 3 TGR Abruzzo

817 Rai 3 TGR Molise

818 Rai 3 TGR Campania

819 Rai 3 TGR Puglia

820 Rai 3 TGR Basilicata

821 Rai 3 TGR Calabria

822 Rai 3 TGR Sardegna

823 Rai 3 TGR Sicilia

Sarai tu, una volta avviato l’aggiornamento del tuo televisore o decoder, a decidere quale programma regionale avere alla posizione 3 del telecomando. Questo secondo quanto predisposto nel nuovo Piano Nazionale delle frequenze dall’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni (AgCOM). Se il tuo apparecchio non dovesse consentire la Risintonia Automatica potrai agire secondo il menù spostando il contenuto regionale specifico del digitale terrestre disponibile a numeri del telecomando da 801 a 823.