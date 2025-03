Digitale Terrestre: addio a un canale HD che passa in definizione standard

Spesso la piattaforma digitale terrestre si aggiorna includendo canali che passano dalla definizione standard all’alta definizione. Tuttavia, può succedere anche il contrario, anche se è meno frequente perché molti dei canali si stanno preparando all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e, quindi, allo switch off nazionale delle frequenze.

In questi giorni è successo proprio questo. Un canale famoso, disponibile su uno dei più importanti multiplex nazionali, è tornato alla definizione standard. Si tratta dell’emittente CANALE 122, disponibile sul PERSIDERA MUX 1 della piattaforma DTT a livello nazionale. Il canale in questione, come suggerisce il nome e l’identificativo, è sintonizzabile alla LCN 122.

Nella realtà dei fatti le novità sono due. La prima riguarda l’identificativo che, in queste ore, è stato aggiornato passando da CUSANTO ITALIA TV a CANALE 122 come doveva essere. La seconda, riguarda invece la risoluzione video che dalla precedente 1440 x 1080 è ora a 720 x 576, passando quindi dalla definizione HD alla standard.

Il consiglio degli esperti, come sempre vi ricordiamo, è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre sui propri dispositivi. Avviando questo processo sul proprio televisore e decoder si ottengono tutte le modifiche attuate e si risolvono possibili problematiche di segnale.

Digitale Terrestre: il PERSIDERA MUX 1 perde un canale in HD

Sostanzialmente, il PERSIDERA MUX 1 in queste ore ha perso un canale in alta definizione (HD) che, al momento, è tornato alla definizione standard da 729 x 576 pixel. Non è detto che questa modifica sia temporanea, dovuta alla correzione dell’identificativo per CANALE 122 su questo multiplex nazionale.

Vediamo quindi il PERSIDERA MUX 1 aggiornato con quest’ultima modifica.

MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps) NOVE (LCN 9,109,509) Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53) HGTV – Home&Garden (LCN 56) Motor Trend (LCN 59) SPORTITALIA HD (LCN 60,560) TRAVEL TV (LCN 61,561) Deejay TV HD (LCN 69,569) CANALE 122 SD (LCN 122) ITALIA CHANNEL (LCN 123) GOLD TV ITALIA (LCN 128) LA 4 ITALIA (LCN 129) CHANNEL 24 (LCN 130) RETE ITALIA (LCN 131) LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137) STARMARKET (LCN 140) Italia 141 (Italia 53) (LCN 141) FIRE TV (LCN 147) Italia 150 (Italia 53) (LCN 150) TV 153 (LCN 153) CANALE 162 (ZOEEK TV 162) (LCN 162) PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204) PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205) PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206) PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207) PROMO LIFE (TV 153) (LCN 208) CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230) CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237) PROMO KIDS (TV 153) (LCN 238) CANALE 243 (TV 153) (LCN 243) PROMO SPORT (TV 153) (LCN 250) CANALE 263 (TV 153) (LCN 263) RDS Social TV (LCN 265) Radio Capital (LCN 713) Radio Deejay (LCN 714) Radio m2o (LCN 715) Radio Maria (LCN 789) Radio TV Serie A con RDS (LCN 899)



Infine, segnaliamo che sul PERSIDERA MUX 1 del digitale terrestre, il canale TV 153 non ha ancora un logo. Questa assenza è stata rilevata sia alla numerazione automatica principale, la LCN 153, che alle copie di questa emittente che trasmettono su PROMO LIFE (LCN 208), PROMO KIDS (LCN 238), CANALE 243 (LCN 243), PROMO SPORT (LCN 250) e CANALE 263 (LCN 263).