Digitale Terrestre: un altro canale passa all'HD al 78

Sulla piattaforma digitale terrestre continuano ad aggiornarsi molti canali. In questi giorni è stato un vero tornado per i multiplex nazionali, ma anche locali. L’offerta di intrattenimento radiotelevisiva italiana sta crescendo parecchio, offrendo una qualità sempre migliore di immagini sia su scala nazionale che regionale.

Oggi gli italiani si svegliano con un nuovo canale che è passato all’alta definizione sulla piattaforma. Si tratta di TELEREGIONE TOSCANA che ora occupa la LCN 78 della Logical Channel Number in Toscana. Infatti, ci troviamo nel MUX LOCALE 1 Toscana. Una novità particolarmente interessante per chi si trova nella regione o sul confine.

TELEREGIONE TOSCANA adesso trasmette le sue programmazioni in HD con una risoluzione video da 960 x 1080 pixel. Inoltre, ha anche modificato nelle dimensioni il suo logo identificativo, rimpicciolendolo ulteriormente rispetto a quanto già fatto in precedenza. Per una migliore visione ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Altro aspetto interessante che riguarda TELEREGIONE TOSCANA è la programmazione. Infatti, al momento e in alcune fasce orarie della giornata si alternano le trasmissioni di Radio JukeBox TV e ADN 24, canali calabresi, invece della precedente RADIO 104 TV di Savona.

Digitale Terrestre: il MUX LOCALE 1 Toscana si aggiorna

Il MUX LOCALE 1 Toscana si è quindi aggiornato, integrando ora un altro canale che trasmette in alta definizione, TELEREGIONE TOSCANA HD. Vediamo quindi questo multiplex del digitale terrestre locale come si presenta aggiornato con le ultime modifiche di queste ultime ore.

LCN 10 RTV38 HD

LCN 11 Toscana TV

LCN 12 NOItv

LCN 13 TV9

LCN 14 TVL

LCN 15 GRANDUCATO TV

LCN 16 TELETRURIA

LCN 17 TVR Teleitalia 7 Gold

LCN 18 50 CANALE HD

LCN 19 ITALIA 7

LCN 71 CANALE ITALIA extra

LCN 73 RADIO BRUNO Toscana

LCN 75 TVP

LCN 78 TELEREGIONE TOSCANA HD

LCN 84 C3T

LCN 85 TSD HD

LCN 88 Alert System TV

LCN 91 Siena TV

Se non riesci a trovare TELEREGIONE TOSCANA HD, ti consigliamo di provare con una ricerca manuale dei canali del digitale terrestre.