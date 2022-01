Digitale terrestre: cosa devi fare se non vedi più Sky TG24, Cielo e TV8

Il processo di refarming del nuovo digitale terrestre ha già avuto inizio e proseguirà imperterrito fino al suo pieno completamento. Tuttavia, come avviene per qualsiasi cambiamento, ci vuole un po' di tempo per adeguarsi e adattarsi. Forse, a volte è anche necessario procedere con alcune modifiche e azioni. Come nel caso del cambio di frequenza avvenuto per Sky TG24, Cielo e TV8. Se anche tu non riesci a vedere più questi tre canali ecco cosa devi fare. Seguendo le nostre istruzioni, passo passo, tornerà tutto come era prima.

Digitale terrestre: come risintonizzare Sky TG24, Cielo e TV8

Il procedimento che ora andremo a spiegarti viene definito risintonizzazione. In pratica, Sky TG24, Cielo e TV8, il 1° gennaio hanno cambiato le loro frequenze sul digitale terrestre. Se ora non riesci più a vedere questi canali non è perché il tuo televisore o decoder ha dei problemi. Semplicemente, il motivo è dovuto al fatto che, spiegandolo con parole semplici, quei canali ora hanno cambiato posizione e il tuo apparecchio non riesce a trovarli.

Dovrai perciò dargli una mano. Questo aiuto si chiama proprio risintonizzazione e permetterà al tuo dispositivo di cercare nuovamente tutti i canali disponibili trovando così anche quelli che erano scomparsi per il cambio di frequenza. Il procedimento che ti consigliamo è la sintonizzazione automatica.

Molto probabilmente il vostro televisore o il vostro decoder non hanno abilitato questa funzione affinché avvenga automaticamente in background. Prima però vediamo come effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Passaggi che, sul vostro apparecchio, potrebbero differire leggermente a seconda del modello:

prendi il telecomando e seleziona il tasto menù ;

; all'interno della finestra che compare sullo schermo cerca la voce “ Impostazioni ” e selezionala;

” e selezionala; troverai poi “ Configura “, selezionala anche questa;

“, selezionala anche questa; lì potresti vedere la funzione “ Ricerca canali ” o “ Sintonizzazione automatica “, seleziona una di queste due;

” o “ “, seleziona una di queste due; se dal menù dovesse comparire l'opzione di aggiornare o reinstallare tutti i canali, ti consigliamo di procedere con la reinstallazione di tutti i canali.

All'interno del menù troverai anche una funzione chiamata “Sintonizzazione automatica dei canali“. Attivandola comanderai al vostro dispositivo di effettuare da solo la ricerca dei canali negli orari di inutilizzo. In questo modo accendendo la vostra televisione troverai già tutti i canali del digitale terrestre aggiornati.