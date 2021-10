Di cosa è fatto il nuovo panno per la pulizia di Apple?

iFixit ha appena eseguito il teardown del nuovo panno per la pulizia di Apple, rivelando i segreti più intimi di questo piccolo – ma costoso – accessorio della mela.

Cosa nasconde al suo interno il panno di Apple?

Il panno per la pulizia degli schermi di Apple da 25€ è diventato un meme esilarante in queste settimane, ma andando al di là delle battute, notiamo che ci sono state moltissime persone che hanno speso soldi veri per il gadget “premium”. Ora iFixit ha ceduto alle richieste delle masse e ha effettuato uno smontaggio del suddetto pannetto. E niente, fa già ridere così.

Facendo una piccola “deviazione” dopo aver pubblicato il primo teardown iniziale del nuovo MacBook Pro, iFixit si è davvero preso del tempo per ispezionare e “smontare” il panno per lucidatura di Apple.

In particolare, i tempi di spedizione per questo accessorio sono slittati a dicembre (follia pura), sebbene alcuni Apple Store li abbiano ancora in stock. Ecco cosa ha detto iFixit:

Il materiale sembra identico al rivestimento interno di una Smart Cover per iPad, che presenta un sottile strato di microfibra all'interno. Entrambi hanno una distinta sensazione di pelle sintetica con un pizzico di sfocatura, simile all'Alcantara.

Approfondendo, iFixit osserva che il panno per lucidatura è fatto in realtà, “da due panni incollati insieme! Se vi sentite un po' delusi dal vostro acquisto di una pezza per 25€, potrete separare entrambi gli strati e all'improvviso avrete due panni, ognuno dei quali vi sarà costato solo 12,5€“.

Ma iFixit non si è fermato qui…

Ma andiamo un po' più a fondo. Al microscopio la qualità premium del panno di lucidatura di Apple prende vita. Sulla sinistra vedrete un semplice panno per pulire. Noioso. Sulla destra? Fibre minuscole intrecciate in modo intricato, che si uniscono per diventare non solo uno strumento per pulire, ma un oggetto di bellezza degno di essere pulito a sua volta. In mezzo alla bellezza, una linea sottile traccia con delicatezza la forma del frutto fondamentale dell'umanità: una mela.

In definitiva, iFixit ha assegnato al panno per lucidatura un punteggio di 0 su 10 per la riparabilità:

Il nuovo Apple Polishing Cloth guadagna un giudizio di 0 su 10 sulla nostra scala di riparabilità, per averci distratto da un importante smontaggio di MacBook Pro e non essere tornato insieme dopo averlo tagliato a pezzi con le forbici.

Per uno sguardo più da vicino a questo prodotto diventato “il re dei meme” di questo periodo, vi invitiamo a guardare la recensione di iJustine:

Voi ne avete acquistato uno? Siete in procinto di farlo?