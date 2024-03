Di' addio al dentista con Oral-B iO 5N: -44% su Amazon

Per avere i denti luminosi e sani, non è importante andare solamente dal dentista ma anche avere una cura quotidiana impeccabile.come puoi farlo e come puoi aiutarti ad avere sempre dei denti in piena salute? Sicuramente acquistando uno spazzolino elettrico top di gamma, come l’Oral-B iO 5N, in sconto del 44% su Amazon. È solo per pochissimo ancora.sfruttando l’onda delle super offerte di primavera, avrei la possibilità di portare a casa questo top di gamma a soli 99,99€ invece di 179,21€. Fidati, i tuoi denti ti ringrazieranno!

Non c’è di meglio per i tuoi denti del Oral-B iO 5N:

Inutile dirlo: Oral-B è uno dei brand più rinomati affidabili del settore igiene orale, alcuni degli spazzolini elettrici che proponi sono tra i migliori che potrai mai trovare sul mercato. Il modello Oral-B iO 5N che ti stiamo proponendo non è da meno! In primis ti permette di ottenere delle gengive più sane in appena una settimana di utilizzo, in quanto è in grado di rimuovere il 100% di placca in più rispetto al tuo vecchio spazzolino tradizionale. Inoltre, se sai di non essere particolarmente attento alla tua in generale, scaricando l’app apposita per smartphone, avrei modo di monitorare in tempo reale lo spazzolamento e ricevere dei consigli per migliorarne il tuo utilizzo.

Se hai delle gengive particolarmente delicate, inoltre, sappi che il modello in questione è dotato di un sensore di pressione incredibile. Si occupa di segnalare subito quando la pressione eccessiva, in modo tale da non farti mai sanguinare!

Ovviamente avrai la possibilità di personalizzare al meglio la tua esperienza di generale, scegliendo tra ben cinque modalità di pulizia differenti che spaziano da quella quotidiana, passando per quella delicata fino alla modalità idea appositamente per sbiancare i denti! Continuando a parlare della qualità di questo articolo, non possiamo non menzionare la testina rotonda Oral-B di cui è provvista: grazie alla sua forma, pensata appositamente, riesce ad arrivare intorno ad ogni singolo dente, dove gli spazzolini tradizionali non riescono minimamente ad avvicinarsi.Oral-B ti proponi una sfida: in 30 giorni avrai dei denti a prova di sorriso! Sei pronto ad accettare questa super sfida? Fa l’ora finché lo spazzolino elettrico è in sconto del 44% su Amazon.