Secondo quanto si apprende, sembra che lo sviluppatore Bungie abbia accidentalmente rivelato il crossplay di Destiny 2 con diversi mesi di anticipo rispetto al lancio. Tuttavia, ha dichiarato che verrà rimosso nel corso della settimana corrente.

Destiny 2: il crossplay arriverà ufficialmente nei prossimi mesi

Alcuni giocatori di Destiny 2 sono stati in grado di giocare con persone su altre piattaforme dopo che lo sviluppatore Bungie ha inavvertitamente attivato la funzione. L’azienda aveva precedentemente affermato che il crossplay sarebbe arrivato nell’autunno del 2021 per ogni piattaforma sulla quale il gioco è disponibile, inclusi PC, PS4 / 5, Xbox One, Xbox Series X / S e Google Stadia.

Tom Warren di The Verge ha notato che la funzione di crossplay è stata già pubblicata ed è stato in grado di caricare una partita con players provenienti da PC e da Stadia.

I can confirm Destiny 2 crossplay has been enabled. This is a crucible game between Google Stadia and PC players 👍 pic.twitter.com/muspTba7Aw — Tom Warren (@tomwarren) May 12, 2021

Il community manager di Bungie Cozmo, tuttavia, ha confermato che il crossplay non avrebbe dovuto essere ancora lanciato. In un tweet ha scritto:

Stiamo assistendo a rapporti secondo cui alcuni giocatori sono in grado di dare un’anteprima di Crossplay. Questo non vuole essere ancora live e non è rappresentativo dell’esperienza completa. Implementeremo una correzione per rimuovere l’accesso pubblico alla fine di questa settimana, ma nel frattempo sentiti libero di partecipare.

Bungie ha lanciato proprio oggi l’ultimo aggiornamento stagionale di Destiny 2 denominato “Season of the Splicer”, che porta la solita serie di nuovi contenuti e attività. È un peccato che il crossplay sembri essere stato un’inclusione involontaria, in particolare se siete dei giocatori su Stadia e avete bisogno di più persone per unirsi ai vostri giochi, ma per ora sembra che sarete in grado di provare tale feature per un po’.

