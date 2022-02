Destiny 2 offline, quando esce la Regina dei Sussurri?

Dalle 3 di questa notte, i server di Destiny 2 sono offline per manutenzione. Bungie sta gestendo infatti la transizione verso la Regina dei Sussurri, l'attesissima espansione dello sparatutto online che sarà disponibile oggi, 22 febbraio 2022, a partire dalle ore 18. È il momento esatto in cui la manutenzione terminerà e darà modo, code permettendo, di godere dei contenuti del DLC.

Destiny 2, le novità de La Regina dei Sussurri

Stando a quanto affermato dagli sviluppatori, la Regina dei Sussurri provocherà un grosso cambiamento all'interno della storia principale di Destiny 2. Sebbene non siano entrati particolarmente nel dettaglio, pare che la trama narrata in questa espansione sarà ricca di intrigo e mistero, in quella che viene definita, commercialmente parlando, la miglior campagna mai realizzata per Destiny.

Con un livello potere di base di 1350 per il nostro equipaggiamento, ci troveremo nel tronomondo di Savathûn per scoprire come la Regina e il suo alveare lucente siano riusciti a rubare la luce. Il tronomondo è un luogo di corruzione e splendore contorto, capace di rivelare un fragile equilibrio di potere. Qui scopriremo i suoi segreti, tra il suo palazzo e diverse zone paludose.

Lato gameplay, potremo creare armi personalizzate con modifiche, schader e combinazioni uniche: debutterà un nuovo tipo di arma, il falcione, capace di sfruttare potenti corpo a corpo, sferzate di munizioni e uno scudo energetico.

Appuntamento quindi a questa sera, alle ore 18, quando terminerà la manutenzione e il viaggio ne La Regina dei Sussurri di Destiny 2 avrà finalmente inizio, ovviamente su tutte le piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il DLC ha un costo di 39,99 euro.