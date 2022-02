Destiny 2 su Nintendo Switch? Possibile e c'entra anche Stadia

Le notizie su una presunta vendita della tecnologia di Google Stadia ad aziende di terze parti sta scatenando diverse reazioni: da una parte quella della stessa compagnia che anzi rilancia con la promessa di oltre 100 giochi nel 2022, dall'altra ipotesi più o meno azzardate, come quella di vedere un titolo online come Destiny 2 su Nintendo Switch. Il perché ce lo spiega Tom Warren, noto giornalista di The Verge.

Destiny 2, sogno impossibile su Nintendo Switch? Forse no…

Con un post pubblicato su Twitter, Warren ha analizzato a fondo le indiscrezioni riportate da Business Insider circa una “retrocessione” della piattaforma Google Stadia ad una tecnologia da offrire in vendita a terzi con il nome di Google Stream. Ebbene, a quanto pare tra le aziende interessate ci sarebbe anche Bungie, di recente acquisita da Sony ma da cui manterrà indipendenza di azione e decisione: una strategia che includerebbe l'espansione ad altre piattaforme.

Considerando uno scenario del genere, secondo il giornalista, non è affatto da escludere l'approdo di Destiny 2 non solo su Epic Games Store, ma persino su Nintendo Switch: una console che, in linea teorica, non ha un hardware in grado di eseguire in maniera efficace il gioco, ma che potrebbe farlo in cloud gaming, magari grazie alla tecnologia offerta da Stadia.

Non sarebbe del resto la prima volta: su Nintendo Switch è possibile giocare a titoli in cloud come Control, Resident Evil 7 e presto l'intera saga di Kingdom Hearts ed il recente Dying Light 2. Una mossa che rientrerebbe perfettamente nella strategia voluta da Bungie per espandersi a più piattaforme possibili, come parte dell'accordo con Sony.

Solo un'ipotesi, ovviamente, seppur affascinante e, va detto, persino verosimile.