Design premium, display a 144Hz e cam da 50MP: Xiaomi 14T a 257€ in meno su eBay

Il top di gamma Android Xiaomi 14T è al centro di una promozione imperdibile su eBay, di quelle che non capitano poi così spesso. Apprezzato in lungo e in largo per il design dal forte sapore premium e una scheda tecnica che non lascia nulla al caso, il device del colosso cinese può essere tuo risparmiando ben 257€.

Il merito è tutto di una occasione doppia su eBay: allo sconto immediato del 33%, infatti, si aggiunge un ulteriore sconto di 25€ con il codice coupon “PSPROTT24”; come risultato il top di gamma a marchio Xiaomi è in vendita a 442€ con tanto di consegna rapida e gratuita in 48 ore inclusa nel prezzo.

Xiaomi 14T crolla di 257€ su eBay con il doppio sconto di oggi

Entrando nel dettaglio lo smartphone di Xiaomi monta uno spettacolare pannello da 6.67 pollici a 144Hz e ad altissima risoluzione, ideale per la fruizione di qualsiasi contenuto multimediale grazie alle immagini fluide e un’esperienza di utilizzo generale sempre al top grazie all’elevatissima luminosità massima.

Il processore octa-core MediaTek 8300-Ultra ti fornisce tutta la potenza e la reattività di cui hai bisogno per affrontare al meglio anche le giornate più intense, mentre i 12GB di RAM a disposizione ti assicurano sempre stabilità e affidabilità anche nelle operazioni di multitasking con tante app aperte in serie. La batteria da 5000 mAh è affiancata dalla ricarica rapida da 67W, mentre sotto il profilo fotografico non hai nulla di cui preoccuparti grazie all’obiettivo Leica Summilux con sensore principale da 50MP.

Non solo 33% di sconto immediato ma anche ulteriori 25€ in meno con il codice coupon “PSPROTT24”; prendi al volo questa promozione di eBay con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore.