Design HOT e funzioni SMART a prezzo WOW: OPPO Band Style a 26€

La bellissima smartband di design OPPO Band Style è in vendita su eBay al prezzo più economico di sempre. Quest’oggi, infatti, ti bastano appena 26€ per allacciare al polso un fitness tracker di cui non ti stancherai mai e, soprattutto, di cui non potrai più fare a meno.

Nonostante il prezzo molto conveniente la smartband di OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze, ereditando addirittura funzionalità smart tipiche di wearable di fascia molto più alta.

OPPO Band Style costa una sciocchezza su eBay: occasione unica

OPPO Band Style monta un bel pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici inserito all’interno di un profilo impermeabile fino a 50 metri di profondità, mentre la batteria integrata ti accompagna per ben 12 giorni di utilizzo senza mai un passo falso.

Dicevamo funzionalità smart: il fitness tracker del colosso cinese monta un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ma è anche presente una modalità workout che registra le più importanti informazioni relative a 12 attività fisiche differenti (all’aperto e al chiuso).

Con queste premesse è davvero impossibile non acquistare immediatamente OPPO Band Style al prezzo di appena 26€; inoltre, se fai in fretta, la smartband ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

