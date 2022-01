Demon's Souls per PS5 a questo prezzo è un VERO AFFARE! (-30%)

Demon's Souls per PlayStation 5 è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 30% sul prezzo finale. Questo significa che potete portarvi a casa il fantastico remake del capolavoro From Software con meno di 60 euro, ben 24 in meno rispetto il costo originale.

Il gioco è spedito con Amazon Prime e vi arriverà a casa nel giro di 24 ore o, al massimo, 48 se vi trovate nelle isole o in altre località.

Demon's Souls: il remake che ha entusiasmato anche From Software!

Demon's Souls è il remake dell'omonimo action-RPG lanciato originariamente nel 2009 per PlayStation 3. Padre della serie Dark Souls e dell'intera filosofia soulslike, il titolo originale è stato sviluppato da From Software, ma il rifacimento è stato affidato ai talentuosi ragazzi di Bluepoint Games.

Il lavoro svolto dal team che adesso fa parte dei PlayStation Studios è stato veramente eccezionale dal punto di vista grafico, tanto da mettere pressione persino a From Software stessa, attualmente impegnata nello sviluppo di Elden Ring, previsto per fine febbraio.

Il gioco, manco a dirlo, è assolutamente fedele all'opera del 2009, ma è stato ricostruito completamente da zero per offrire una grafica di ultima generazione e il supporto alle feature del DualSense, lo speciale innovativo controller di PlayStation 5.

“Nel corso della sua missione per ottenere il potere, Re Allant, il dodicesimo re di Boletaria, ha incanalato le arti dell'anima, risvegliando un demone dall'alba del tempo, l'Antico. Con l'evocazione dell'Antico, una nebbia incolore si diffuse sulla terra, liberando creature mostruose affamate di anime degli umani. Chi veniva privato dell'anima usciva di senno, e non desiderava altro che attaccare le persone sane che rimanevano.”

Demon's Souls è un gioco che non può assolutamente mancare nella bacheca di ogni appassionato di videogiochi, specialmente se siete alla ricerca di una vera sfida. Non è facile trovare il remake per PS5 a buon prezzo, dunque questa nuova offerta di Amazon.it può essere l'occasione adatta per recuperare una delle esclusive PlayStation 5 da avere.