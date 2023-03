De'Longhi Genio S: macchina da caffè geniale a un prezzo TOP

Genio S è la nuova macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto che si caratterizza per un design ultracompatto e funzionalità in grado di esaltare una piacevole esperienza d’uso personalizzata. Goditi da subito una varietà di caffè da far invidia al miglior bar della tua città, potendo inoltre contare su una facilità di utilizzo fuori dal comune. Grazie all’ultima offerta del sito MediaWorld puoi acquistarla a 67,99 euro anziché 99,99 euro, per effetto del 32% di sconto valido solo online.

De’Longhi Genio S in sconto del 32% sul sito di MediaWorld

La macchina da caffè Genio S De’Longhi è sinonimo di esperienza personalizzata. Merito del LED intuitivo e della funzione XL, con cui puoi personalizzare le dimensioni del caffè secondo quelli che sono i tuoi gusti. L’altra parola chiave di Genio S è facilità d’uso. Anche se non hai alcuna esperienza con questa tipologia di prodotti, la macchina da caffè automatica De’Longhi azzera le difficoltà facendoti cominciare la giornata sempre con il piede giusto. Un altro vantaggio significativo sono le sue dimensioni compatte: è alta 27,3 cm, lunga 11,2 cm e profonda 28,6 cm, per un peso di appena 2kg, così da poterla inserire in qualunque cucina.

Prima di completare l’ordine, ti consigliamo di selezionare l’opzione del ritiro gratuito in negozio, così da risparmiare sulle spese di spedizione pari a 9,99 euro.

Sogni di preparare ogni il giorno il caffè a casa tua come quello del tuo bar di fiducia? Per esaudire il tuo desiderio ti suggeriamo di affidarti alla macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S, un prodotto geniale di nome e di fatto. Approfitta dell’ultima offerta di MediaWorld per risparmiare oltre 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.