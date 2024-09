Dell Inspiron 15 in offerta a 329€ su Amazon: è il portatile low cost da prendere

Acquistare un nuovo portatile Windows per il Back to School è ora più conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon riservata al Dell Inspiron 15 3520, infatti, è possibile puntare su di un ottimo notebook con un prezzo scontato di 329 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa versione del notebook di Dell, venduto direttamente da Amazon ed acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili. Il modello in questione è dotato di processore Intel Core i3-1215U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi completare l’acquisto.

Dell Inspiron 15 è il notebook da prendere oggi

Il Dell Inspiron 15 proposto in offerta su Amazon è dotato di:

processore Intel Core i3-1215U

8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD (espandibili)

(espandibili) display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

con risoluzione Full HD tastiera retroilluminata

sistema operativo Windows 11

connettività Wi-Fi 6

Il notebook di Dell è completo e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca del modello giusto per rapporto qualità/prezzo, con la volontà di spendere poco ma senza rinunciare a buone prestazioni generali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Dell Inspiron 15 con un prezzo scontato di 329 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione permette di acquistare il modello al suo prezzo minimo storico