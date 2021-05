Deezer ha appena annunciato di aver battuto Spotify sull'ascolto offline di Apple Watch. Per chi non lo sapesse, la funzione è disponibile per coloro che pagano un abbonamento al servizio.

Deezer batte Spotify: basterà per conquistare il mercato?

Il servizio di streaming musicale Deezer ha rinnovato la sua app per Apple Watch al fine di consentire di ascoltare la musica senza una connessione Internet, ha annunciato la società. In precedenza l'app per Apple Watch di Deezer era in grado di controllare la riproduzione musicale solo su un iPhone accoppiato, ma ora gli abbonati che pagano la piattaforma possono scaricare brani per l'ascolto offline quando sono lontani dai loro telefoni.

L'ascolto offline era precedentemente disponibile con Apple Music e Pandora, ma funzionalità simili devono ancora apparire nell'app Apple Watch di Spotify.

Di fatto, il colosso dello streaming musicale on demand ha recentemente aggiunto la possibilità di riprodurre musica in streaming da Apple Watch senza bisogno di un iPhone associato, ma la funzione richiede comunque una connessione cellulare o Wi-Fi. Nel frattempo, Google ha appena anticipato che gli utenti di Spotify saranno presto in grado di scaricare i brani sugli smartwatch Wear OS, il che rende ancora più strano il fatto che non ci sia una funzionalità simile sui dispositivi indossabili del colosso di Cupertino.

Gli abbonati possono scaricare sia le playlist di Deezer che le proprie playlist personalizzate per l'ascolto offline. Naturalmente, si avrà bisogno di spazio di archiviazione sufficiente sul proprio Apple Watch così da contenere i file per l'ascolto offline.

Il servizio di streaming non cita esplicitamente quali modelli di Apple Watch supportano la nuova funzionalità e osserva solo che si richiede che il “software più recente sia stato rilasciato per Apple Watch“. Presumibilmente questo si riferisce a watchOS 7.

La nuova funzionalità per l'orologio intelligente della mela segue l'integrazione aggiornata di Deezer con gli altoparlanti intelligenti HomePod di Apple.

Con questa feature si consente agli utenti di controllare la riproduzione con i comandi vocali di Siri e persino di impostare Deezer come servizio musicale predefinito. Spotify deve ancora offrire la stessa opzione. Ad ogni modo, quest'ultimo deve lavorare molto più del rivale per cercare di recuperare il GAP all'interno del mercato.

App