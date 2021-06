Togliti il pensiero del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 oggi, scegliendo su Amazon il decoder perfetto. Per il Prime Day puoi fare affari eccellenti: si parte da 19€ circa appena!

Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder in sconto top al Prime Day

All'Amazon Prime Day 2021 puoi comprare una nuova TV, è vero, ma puoi benissimo decidere che è il momento di risparmiare, acquistando un decoder che abbia tutti i requisiti per essere un buon prodotto (quindi supporto al codec video h.265 HEVC main 10 e audio Dolby Digital AC3).

Decoder WOJIA

Ho selezionato tre modelli che ti faranno fare affari sicuri, ma solo se sarai veloci:

UBISHENG, decoder economico in modo assurdo, ma super completo: ha tutto quello che serve per funzionare correttamente, ma costa appena 19,19€ in sconto ora;

Decoder WOJIA: solo 22€ circa per un prodotto completo sotto ogni punto di vista e con tutti i codec che servono adesso e il prossimo anno, l'affare è servito.

Edision Picco T265 a 24,90€ appena rimane il migliore equilibrio fra qualità e prezzo, grazie alla sua parte smart, che puoi attivare con una chiavetta WiFi;

Decoder UBISHENG

Come vedi, non serve cambiare la TV per accedere in tutta tranquillità al nuovo digitale terrestre DVB T2. Basta scegliere un buon decoder, ma attento a non prendere fregature: di modelli non completamente compatibili ce ne sono ancora in vendita e potresti sprecare denaro.

Decoder Edision Picco T265

