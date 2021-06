Ci siamo, è il momento di scegliere il decoder per l'arrivo del nuovo digitale terrestre DVB T2. So bene che trovare il modello giusto non è semplice, bisogna fare i conti con il budget, ma – soprattutto – con le specifiche tecniche. Con i consigli che sto per darti saprai come evitare dei modelli che non vanno assolutamente bene per le tue esigenze.

Decoder nuovo digitale terrestre DVB T2: quale non comprare

Ci sono un paio di regolette base, anzi di specifiche tecniche da controllare ogni volta che cerchi un prodotto di questo tipo.

La prima riguarda la decodifica ed è così importante, che te l'ho già raccontata in un approfondimento a parte. Si tratta della necessità di scegliere un modello che supporti il codec H.265: se non starai attento, il tuo decoder funzionerà qualche mese e poi diventerà inutile: leggi la guida approfondita per capire in dettaglio.

Il secondo aspetto tecnico da tenere assolutamente sotto controllo è che ci sia il codec usato per l'audio Dolby Digital, l'AC3. Sono parecchi i dispositivi in vendita attualmente che non lo supportano e potresti rimanere malissimo scoprendo che diversi canali non avranno audio in uscita, proprio perché manca questo codec.

Considerando che il tuo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 stai per comprarlo nuovo, è assolutamente sconsigliato acquistare un modello che non disponga quindi di:

supporto alla decodifica HEVC Main 10 (H.265) ;

; codec audio Dolby Digital (AC3) sempre più usato per i canali in alta definizione.

Tutto quello che devi fare è verificare sempre le specifiche tecniche di quello che stai per portare a casa, sia nei negozi fisici sia online e non è affatto difficile orientarsi. Soprattutto, un prodotto che abbia queste caratteristiche non deve assolutamente costare tanto, anzi! Ti faccio un paio di esempi di cosa prendere e cosa evitare:

Vedi? Fondamentalmente non è affatto difficile orientarsi: basta leggere quello che si sta per comprare! Possono bastare veramente pochissimi euro per riportare a nuova vita la TV, nonostante il nuovo digitale terrestre DVB T2.

