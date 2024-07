Deboot T30 OMNI: il robot che aspira, lava e si autopulisce con 200€ di sconto su Amazon

Puoi anche dimenticare cosa voglia dire fare le pulizie, perché Ecovacs Deebot T30 Omni è pronto a restituirti pavimenti splendenti e perfettamente puliti senza che tu debba muovere un dito. Questa meraviglia della tecnologia da casa può essere tua con 200 euro di sconto su Amazon: la confezione include anche 4 panni di pulizia di ricambio.

Ecovacs Deebot T30 OMNI: preparati a rilassarti

Il robot arriva con la sua pratica stazione dalle dimensioni ridotte, che permette l’installazione anche negli angoli più stretti, con un design avanzato che riduce al minimo il rumore di funzionamento. Le funzioni automatiche di svuotamento, lavaggio, asciugatura e riempimento ti faranno dimenticare della sua esisenza…e di dover pulire i pavimenti.

Sì, perché ci penserà per sempre Deebot T30 Omni, dotato della tecnologia TruEdge che assicura una pulizia precisa dei bordi e degli angoli, con sensori di prossimità e retrazione automatica per darti una navigazione intelligente e una pulizia efficiente. La tecnologia ZeroTangle, inoltre, evita che i capelli si aggroviglino nelle spazzole.

La potenza di aspirazione è pazzesca: 11000 PA donati dal sistema HyperForce. Nulla potrà resistere al suo passaggio, che si tratti di tappeti o pavimenti duri. Le piastre di lavaggio, inoltre, si sollevano automaticamente quando il robot incontra un tappeto, evitando di sporcare le superfici appena pulite.

Il pacchetto include tutto il necessario per iniziare subito: il robot DEEBOT con filtro antibatterico, la stazione OMNI con sacchetto per la polvere antibatterico, piastre per panni, panni, cavo di alimentazione, spazzole laterali, manuale utente, spazzola e attrezzo per la pulizia.

Non aspettare a rendere la tua casa più pulita e la tua vita decisamente più rilassando demandando le noiose faccende domestiche al robot Ecovacs Deebot T30 OMNI, oggi tuo con 200 euro di sconto.