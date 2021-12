Deathloop per Xbox Series X/S ha una possibile data di uscita?

Sappiamo per certo che Deathloop arriverà prima o poi anche su Xbox. Il motivo è presto spiegato: Arkane e Bethesda fanno adesso parte degli Xbox Game Studios, dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Gli accordi per l'esclusiva console PS5 del gioco furono presi però prima della fusione e la casa di Redmond scelse di rispettarli.

Adesso però arriva anche una possibile data di uscita: in calce a uno spot dedicato allo sparatutto si può leggere, in piccolo, che il titolo è disponibile anche su PC, e questo lo sapevamo, ma soprattutto che non sarà commercializzato per altre console almeno fino al 14 settembre 2022.

Questo significa che l'esclusiva di Deathloop per PlayStation 5 è stata concordata per un anno esatto: dopo sarà “libero” di essere pubblicato per altre piattaforme e possiamo scommettere che Microsoft non perderà tempo nell'annunciare la versione Xbox Series X/S e renderla disponibile su Game Pass.

Deathloop su Xbox uscirà a settembre 2022?

A questo punto è lecito rispondere di sì a questa domanda. Difficile pensare che la casa di Redmond voglia posticipare più di tanto il lancio, anche per non accavallarsi poi con altre uscite importanti previste in futuro dagli studi Xbox.

Deathloop è stato annunciato per la prima volta nel corso dell'evento di presentazione di PlayStation 5 come esclusiva console. Dopo qualche mese, Microsoft ha comunicato l'intenzione di acquisire Zenimax e tutto il pacchetto correlato, Bethesda e Arkane incluse. L'acquisizione è stata poi formalizzata agli inizi di quest'anno: nel frattempo, il colosso statunitense aveva fatto sapere di voler rispettare i patti retroattivi alla fusione.

Per questa ragione anche Ghostwire: Tokyo, titolo realizzato da Tango Gameworks, altro team legato a Bethesda e Microsoft, uscirà prima su PlayStation 5 e arriverà soltanto un anno dopo su altre console: le due Xbox Series, per intenderci.

Insomma, era il segreto di Pulcinella: si attende ormai l'annuncio ufficiale che presumiamo arriverà direttamente il prossimo anno.