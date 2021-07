Death Stranding ha raggiunto quota 5 milioni di copie vendute per PS4 e PC, un risultato convincente secondo quanto dichiarato da Kojima Porductions alle pagine di gameindustry.biz. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti, il team di sviluppo si dice ottimista per l'uscita di Death Stranding Director's Cut su PlayStation 5.

A parlare è Jay Boor, Head of Publishing di Kojima Productions:

“Death Stranding è il primo gioco sviluppato da Kojima Poroductions, secondo le nostre stime di vendita, il gioco ha avuto un discreto successo. Fino a marzo 2021 Death Stranding ha venduto oltre 5 milioni di copie su PlayStation 4 e PC.”

Il team di sviluppo della suggestiva avventura videoludica si dichiara soddisfatto, nonché ottimista per le sorti della Director's Cut, la versione next gen in uscita prossimamente in esclusiva per PlayStation 5. La nuova versione del gioco introdurrà nuove linee narrative e un nuovo set di armi, accessori, veicoli e modalità inedite. Inoltre non mancheranno sostanziali miglioramenti in termini di performance e resa visiva, che permetteranno al gioco di sfruttare appieno la potenza di calcolo della console next-gen di Sony.

Jay Boor segue spiegando che la Director's Cut “punta ad introdurre nuovi contenuti per espandere il mondo di Death Stranding e – allo stesso tempo – offrire un'esperienza avanzata e nuove funzioni.”

