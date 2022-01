Death Stranding Director's Cut in arrivo su PC con Intel XeSS?

A distanza di qualche mese dal lancio su PlayStation 5, Death Stranding Director's Cut si starebbe preparando per il debutto anche su PC.

Videocardz afferma infatti di aver ricevuto da una fonte anonima il comunicato stampa per l'annuncio di Intel Arc Graphics previsto per il CES 2022 di Las Vegas. L'aspetto interessante della nota riguarda il fatto che Intel collaborerà con vari sviluppatori per implementare la sua tecnologia di upscaling Xe Super Sampling (XeSS). Tra i primi titoli ci sarebbe appunto anche la Director's Cut di Death Stranding.

Death Stranding Director's Cut su PC: cos'è la tecnologia Xe Super Sampling?

In allegato al comunicato stampa ci sarebbe anche una dichiarazione di Neil Rally, presidente di 505 Games, l'azienda che si è occupata del porting del titolo di Kojima Productions su PC.

“Siamo felici di annunciare la nostra partnership con Intel per l'edizione PC di Death Stranding Director's Cut. Il gioco è stato un titolo molto popolare tra gli appassionati PC e siamo entusiasti di vedere come la nuova tecnologia XeSS di Intel possa migliorare l'esperienza utente con la Director's Cut“.

Dalla nota emergono anche i nomi di altre aziende di videogiochi che supporteranno la tecnologia, come Codemasters, EXOR Studios, Fishlabs, IOI, Illfonic, Massive Work Studio, PUBG Studios, Techland, Ubisoft e Wonder People.

La tecnologia Xe Super Sampling di Intel mira ad essere un'alternativa al DLSS di Nvidia e alla Fidelity FX Super Resolution (FSR) di AMD, che dovrebbe permettere di migliorare sensibilmente il dettaglio nei giochi mantenendo ottimi livelli di performance. Hitman 3 è stato tra i primi titoli ad essere mostrati in tal senso, con risultati ragguardevoli.

Death Stranding Director's Cut è la nuova versione del gioco di Kojima Productions lanciata lo scorso settembre su PlayStation 5 e che include diversi miglioramenti grafici e di gameplay oltre a dei contenuti inediti. L'annuncio della versione PC, a questo punto, è solo questione di pochi giorni.