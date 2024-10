Deadpool & Wolverine in streaming, c'è la data: quando esce su Disney+

Deadpool & Wolverine ha rappresentato un autentico trionfo per i Marvel Studios e Disney che, dopo i flop cinematografici del 2023, avevano estremo bisogno di un nuovo e grande colpo.

Uscito a fine luglio, Deadpool & Wolverine ha registrato un incasso globale di ben 1,3 miliardi di dollari, conquistando il titolo di film con rating R dal maggiore incasso di sempre.

Il boom di Deadpool & Wolverine non si è fermato al box-office: anche sugli store digitali il film ha segnato diversi record, evidenziando un interesse del pubblico che non accenna a diminuire.

Deadpool & Wolverine: quando arriva su Disney+

L’irriverente teaser pubblicato sul canale Youtube di Marvel Entertainment conferma che Deadpool & Wolverine sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 12 novembre. Disney, scegliendo di aggiungere Deadpool & Wolverine al catalogo, porta avanti una strategia volta ad arricchire la piattaforma con contenuti esclusivi e di grande appeal, puntando a consolidare l’interesse degli abbonati attuali ed attirare l’attenzione dei possibili nuovi utenti.

La trama del film si concentra su Deadpool e sul viaggio che quest’ultimo compie nel multiverso, alla ricerca di un Wolverine grazie a cui mettere in salvo la sua linea temporale, destinata al collasso: i due uniranno le forze per evitare la catastrofe. Alla base del successo di questa pellicola c’è sicuramente un mix riuscitissimo tra il linguaggio tagliente ed ironico di Deadpool con il carattere ombroso e stoico di Wolverine, in grado di conquistare fin da subito sia i fan di lunga data del MCU e sia gli spettatori attratti dalla singolarità di questa “strana coppia”.

Ancora disponibile in alcune sale statunitensi, il film ha saputo prolungare il suo ciclo di vita anche grazie al passaparola positivo di critica e pubblico. Ora, grazie alla disponibilità di Deadpool & Wolverine in streaming su Disney+, la pellicola è pronta a raggiungere un pubblico ancora più ampio che, dal 12 novembre, potrà godersi le avventure di questa ormai amatissima coppia di mutanti.