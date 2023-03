Dead Space: sconto PAZZESCO con le offerte di Primavera di Amazon

Grandissime notizie per te che sei un fan dei giochi horror e dell’azione spaziale. Non puoi assolutamente perderti infatti l’offerta di Amazon su Dead Space Remake, il gioco che ti farà rivivere le angoscianti avventure di Isaac Clarke a bordo della nave infestata dai necromorfi.

Il titolo è in offerta per le Offerte di Primavera di Amazon a soli 49,99 euro per Xbox Series X, al minimo storico assoluto, e a 59,99 euro per PS5.

Dead Space Remake: a questo prezzo DEVI comprarlo

Dead Space Remake è un rifacimento totale del gioco originale, che ne mantiene la trama e l’atmosfera ma lo arricchisce con una grafica mozzafiato, un audio immersivo e un gameplay migliorato.

Il gioco sfrutta il motore Frostbite per offrire una resa visiva impressionante, con effetti di luce, ombre e particelle realistici e dettagliati. Gli sviluppatori hanno inserito anche il supporto al ray tracing e all’audio tridimensionale per aumentare il senso di immersione e di paura.

Dead Space Remake non si limita a essere una copia fedele del gioco originale, ma introduce anche alcune novità e modifiche che lo rendono più moderno e coinvolgente. Il gioco ha una struttura più aperta e esplorabile, con ambienti più vari e interattivi.

Presente anche una narrazione più profonda e integrata, con dialoghi e sequenze aggiuntive che approfondiscono i personaggi e la storia. e infine c’è sistema di combattimento più fluido e dinamico, con una maggiore varietà di armi, necromorfi e situazioni.

Dead Space Remake è un gioco che farà felici sia i fan della serie che i nuovi giocatori, offrendo un’esperienza horror spaziale indimenticabile. Se vuoi acquistare il gioco a un prezzo vantaggioso, non perdere tempo e approfitta dell’offerta di Amazon. Puoi avere il gioco a soli 49,99 euro per Xbox Series X o a 59,99 euro per PS5. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.