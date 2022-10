Dead Space Remake: primo gameplay trailer, prenotalo ADESSO

Come preannunciato, EA e lo studio di sviluppo Motive hanno pubblicato il primo trailer gameplay che mostra l’atteso remake di Dead Space, l’horror fantascientifico uscito per la prima volta nel 2008 per PlayStation 3, Xbox 360 e Windows.

Il filmato, disponibile qui sopra, ci permette di dare un’atteso sguardo al gameplay del remake, in lavorazione soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con lancio previsto a gennaio. È già possibile prenotare il gioco al miglior prezzo su Amazon.

Il titolo è stato ricostruito con il motore Frostbite di Electronic Arts e si prefissa di garantire agli appassionati una storia arricchita, personaggi, meccaniche di gioco e quant’altro modernizzati.

Dead Space Remake: l’attesa è quasi finita

Tra le altre informazioni in nostro possesso, sappiamo che il remake di Dead Space dovrebbe includere alcuni contenuti tagliati dal gioco originale insieme a funzionalità che vennero introdotte poi dai due sequel.

Motive ha annunciato di recente di essere al lavoro anche su un nuovo videogioco single player ispirato ai fumetti di Iron Man: sviluppato in collaborazione con Marvel Games, il gioco proporrà un’esperienza action-adventure in terza persona e si trova attualmente in pre-produzione.

Dead Space Remake sarà disponibile dal 27 gennaio 2023 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S

