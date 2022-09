Iron Man, il videogioco è ufficiale: i primi dettagli

Confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, Marvel Entertainment e EA Motive Studio hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco action-adventure in terza persona single player ispirato ai fumetti di Iron Man.

Il team di sviluppo sarà guidato da Olivier Proulx, che ha lavorato in passato a Marvel’s Guardians of The Galaxy. Il gioco sarà caratterizzato da una trama originale che attingerà dalla storia di Iron Man, allo scopo di incanalarne la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark.

Iron Man, il videogioco ufficiale: cosa c’è da sapere

Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con il talentuoso team di Motive Studio per portare la loro visione originale su uno dei personaggi più importanti, potenti e amati di Marvel. La loro esperienza nel realizzare mondi di intrattenimento consolidati e un gameplay emozionante, combinata con la loro autentica passione per l’icona corazzata, alimenterà il nostro tentativo nel regalare una lettera d’amore a un eroe leggendario sotto forma del videogioco di Iron Man definitivo“.

Motive Studio è noto per aver lavorato a Star Wars Squadrons e soprattutto per essere lo sviluppatore del remake di Dead Space, in uscita il 27 gennaio 2023.

Il gioco di Iron Man è attualmente in fase di pre-produzione e ci vorrà un po’ di tempo prima di saperne di più. Si tratta però dell’ennesima conferma dell’interesse di Marvel volto a creare un universo narrativo anche nei videogiochi, dopo il grande successo riscosso al cinema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.